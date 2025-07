Felsült Magyar Péter a Tisza szombati „kongresszusán”

Egyre égetőbb a jelöltek hiánya a Tisza Párt számára – erről ír a Magyar Nemzet a párt szombati kongresszusáról szóló beszámolójában. Szombaton a rendezvényen mindössze arra tettek ígéretet, hogy csak november végén mutatják be a jelölteket. Magyar Péter szerint azért, hogy addig ne támadhassák őket. Elemzők szerint viszont inkább arról van szó, hogy nem talál jelölteket a Tisza Párt. Lajkó Fanni, az Alapjogokért Központ elemzője a Kossuth Rádióban azt mondta: a teljes Magyar Péter-jelenség csak egy buborék, nincs mögötte valós tartalom, nem állnak mögötte emberek.

Magyar Nemzet: Egyre égetőbb a jelöltek hiánya a Tisza párt számára

Nem csak pártelnökként, hanem műsorvezetőként is szerepelt Magyar Péter a Tisza párt szombati, általa kongresszusnak nevezett rendezvényén. Miközben a pódiumbeszélgetés résztvevőit már az első kérdés előtt arra szólította fel, hogy röviden beszéljenek, ő maga felvezetőként ekkor is egy többperces monológgal nyitott. Ebben azt hangoztatta, hogy a Tisza Párt programalkotásban és csapatépítésben is jól áll – közölte az M1.

A felszólalása közben már a homlokát törölgette Magyar Péter. Bár azt elismerte, hogy ennek már itt lenne az ideje, a Tisza Párt rendezvényén programjának konkrét vállalásait és a 106 egyéni jelöltet sem mutatta be.

Nehéz perceket élt át Magyar Péter a színpadon, se program, se jelölt a kongresszuson

– a rendezvényről így írt a Magyar Nemzet. A portál úgy fogalmaz: komikusra sikerült Magyar Péter beszéde, a pártvezető egyetlen jelöltet sem mutatott be most sem, programja pedig üres közhelyek puffogtatásából áll. A Magyar Nemzet szerint a Tisza elnöke is érezte, hogy ez a választásokhoz közeledve már kevés lesz és látványosan törölgette magát a színpadon. Nemcsak fizikailag, hanem képletesen is leizzadt Magyar Péter.

A portál hozzáteszi: a jelöltek hiánya egyre égetőbb Magyar Péter számára és közben a Tisza Párt is a bomlás jeleit mutatja. A fővárosi frakcióvezetőjük alig több mint fél év után visszaadta a mandátumát, nemrég pedig törölték a párt egyik online közösségi szerverét, miután kiderült, hogy listázták, majd kategóriákba sorolták a tagjaikat és az aktivistáikat.

A belső tiszás dokumentumban sajátjaik közül voltak, akiket a rokinyugis, vagy alkesz, piás jelzőkkel jellemeztek. Ez utóbbi botrány a Tisza szimpatizánsok körében is felháborodást keltett.

„Hát igen, ez várható volt, ez nagy baromság ez nagy hülyeség, bárki találta ki ezt, ez nagy hülyeség. Nézze, emberek vagyunk, az alkoholt illetve a szeszes italt embereknek találták ki, nem állatoknak, így van? Csak van, aki tudja hol a mérték, van, aki nem és azért nem lehet akárkit elítélni, vagy valakit is” – mondta egy szimpatizáns.

Az M1 stábjának szombaton többen azt is elismerték, hogy hiányolják a programot és a jelöltállítást. A Tisza Párt kongresszusát még a baloldali politikai elemzők közül is többen kritizálták.

Nagy Attila Tibor például közösségi oldalán arra mutatott rá, hogy a rendezvényt csak jóindulattal lehet kongresszusnak nevezni. „Nem volt mandátumvizsgáló bizottság, nem láttam levezető elnököt, nem volt szavazás a napirendekről, nem kérhetnek a »delegátusok« szót. Hiányérzetem van!” – fogalmazott.

„Működő párt nincs, tagfelvétel nincs, jelöltek nincsenek, a listázott és megalázott aktivisták nem győznek kifarolni. Persze lehet az is a terv, hogy mind a 106 választókerületben egy öklözős-fürdőgatyás retusált Magyar Péter fényképet indítanak” – ezt már a Fidesz frakcióvezetője írta a közösségi oldalon. Kocsis Máté úgy fogalmazott: több tízezer álprofil várja lélegzetvisszafojtva a Tisza Pártban, hogy megtörténjen végre a jelöltek kiválasztása és bemutatása. De ezt a kongresszusra sem sikerült összehozni sajnos. Hozzátette: Nagy kudarc, az biztos.

Kiemelt kép: Magyar Péter (Forrás: M1)