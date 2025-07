Budapest milliárdokért vett villamosai nem tudnak a kijelölt pályán közlekedni

Budapest súlyos milliárdokért vásárolt új, alacsonypadlós villamosai nem tudnak a számukra eredetileg tervezett útvonalon közlekedni, mert a vágányhálózat nincs előkészítve, a peronok túl magasak, az áramellátás gyenge, a jelzőberendezések pedig elavultak. A 2-es villamos vonalán nem cserélték ki a berendezéseket, a Szabadság hídra pedig fizikailag nem fér fel a jármű, mert leér az orra a hídfeljárón.

Még Tarlós István főpolgármesteri időszakában, vagyis 2014-ben kötötte meg a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) akkori vezetőjeként Vitézy Dávid azt az első szerződést, amely alapján a korábbi szállítások nyomán most újabb alacsonypadlós CAF-villamosok érkeznek Budapestre. A szállítmánnyal a fővárosban közlekedő régi Ganz-típusú járműveket kívánják leváltani. A BKK honlapjának tanúsága szerint a „budapesti villamosbeszerzésekkel 2021-ig 73 vadonatúj CAF állt forgalomba. A BKK 2022 novemberében további 20 rövid, majd 2023 márciusában 26 rövid és 5 hosszú (összesen 31) CAF-villamost rendelt meg”. Ezek érkeznek most.

A beszerzést brüsszeli pénzek mellett a polgári kormány is támogatta, Orbán Viktor kabinetje ötvenmilliárd forintot csoportosított át, hogy a csődközeli helyzetben lévő Budapestet megsegítse az új, alacsonypadlós villamosainak megvételében.

Csakhogy: a most érkező járművek nem tudnak a budapesti sínhálózat teljes egészén közlekedni. A probléma már 2014-ben, vagyis a legelső szerződés megkötésekor is ismert volt. Az új villamosok működtetéséhez szükséges infrastrukturális feltételek ennek ellenére mind a mai napig nem valósultak meg. Vitézy Dávid egyik Facebook-bejegyzésében elismerte: a „villamosbeszerzés mögött több mint egy évtizedes előkészítés áll, ám a szükséges pálya- és kocsiszín-átalakításokra jelenleg nincs biztosított forrás”.

Ismert: Budapest pénzügyi egyensúlya a főváros csődközeli helyzete miatt borotvaélen táncol.

A régi villamosokkal ellentétben az új járművek fontosabb berendezései nem a padló alatt, hanem a tetőn találhatók, emiatt magasabbak, mint a társaik. Fogadásukra tehát a mostanihoz képest teljesen más kocsiszíni környezet szükséges. Emellett ezek a villamosok szélesebbek is mint a régiek, így például nem férnek el egymás mellett a Szabadság hídon, vagy a 2-es vonalon – amit szintén előre tudott minden érintett. Mégsem történt semmi annak érdekében, hogy ez ne így legyen.

A helyzet oka kapcsán Vitézy azt írta: a „BKK bevette a projekteket a helyreállítási alap (RRF) uniós forrástervébe, ám ezek az összegek – a jogállamisági viták miatt – Magyarország számára nem váltak elérhetővé. Bár a járművek költségeit végül a kormány más uniós forrásból mégis kifizeti, a kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésekre nincs fedezet, vagy ha van is, az Európai Bizottság befagyasztotta”.

Az új villamosok fogadásához szükséges teljes beruházási csomag értéke 32 milliárd forint lenne, amiből a két legnagyobb tétel Ferencváros kocsiszín felújítása, valamint a 2-es villamosvonal alkalmassá tétele a CAF-villamosok fogadására.

Az új beszerzésű villamosok ügye most ott tart, hogy az önmagát csődközeli helyzetbe kormányzó Budapest 340 millió forint saját forrást különített el a legszükségesebb munkálatok elvégzésére. Ez azonban legfeljebb két-három évig nyújt ideiglenes megoldást. A régi Ganz-féle villamosok leváltására vásárolt korszerű villamosok pedig mindaddig, amíg a szükséges műszaki akadályokat el nem hárítja a Karácsony Gergely által vezetett főváros, csakis ott tudnak menni, ahol a korábban vásárolt CAF-járatok is mennek. Csakhogy a frissen vásárolt CAF-villamosokat azért nem oda szánták, mert ott már CAF-villamosok járnak.

Mindezt Vitézy is elismerte Facebook-bejegyzésében: „most nem tudni, honnan lesz pénz a tervezett 32 milliárdos csomagra, amiből a két legnagyobb tétel Ferencváros kocsiszín újjáépítése és a 2-es villamos vonalának alkalmassá tétele lenne. Ha ennyi uniós pénz nem is jön, legalább 6-7 milliárd kéne a kocsiszínek alkalmassá tételére – akkor a CAF-ok új vonalakra már nem mennek, csak oda, ahová ma is. Ha ez sincs, akkor jön a 340 milliós válságterv, ennek a finanszírozásáról döntött is a bizottság a javaslatomra fővárosi saját forrásból. Ez arról szól, hogy ha további kocsiszínek nem lesznek átalakítva, akkor legalább a legminimálisabb beavatkozásokat végezzük el az új villamosok fogadására – ez max. 2-3 évig jelent átmeneti és rossz megoldást, hosszabb kocsiszíni meneteket, észszerűtlen üzemeltetést, de legalább működő új villamosokat”.

Gulyás Gergely Kristóf, a Fővárosi Közgyűlés Fideszes képviselője szerint az új CAF-villamosok beszerzését hiába támogatta ötvenmilliárd forinttal a kormány, a járatok mégsem biztos, hogy forgalomba tudnak állni.

Mint azt Facebook-bejegyzésében hangoztatta: az „új alacsonypadlós villamosok folyamatosan jönnek. A főváros viszont elfelejtette, hogy nem elég megrendelni a járműveket – közlekedniük is kellene valahol. A ferencvárosi kocsiszín évek óta felújításra vár. A vágányhálózat nincs előkészítve, a peronok túl magasak, az áramellátás gyenge, a jelzőberendezések elavultak. A 2-es villamos vonalán nem cseréltek semmit, a Szabadság hídra pedig fizikailag nem fér fel a jármű, konkrétan leér az orra a hídfeljárón. Miközben a Tisza-Karácsony városvezetés százmilliókat szórt el Pride-ra, tízmilliárdokat égetett el Rákosrendezőre, a CAF-villamosokra már nem maradt sem figyelem, sem előrelátás. Most ott tartunk, hogy a BKV három külön mentőcsomagot próbál összerakni, több mint 30 milliárd forint értékben, csak azért, hogy működjön az, amit már megvettek. Villamosaink már vannak. Csak éppen Budapest nincs rájuk felkészítve”.

Kiemelt kép: CAF-villamos (Fotó: MTVA/ Róka László)