A falu nem valaminek a széle, hanem az ország közepe, hangoztatta Gyopáros Alpár

A falu nem valaminek a széle, hanem az ország közepe, a magyarság fájának gyökere, amely a nemzet stabilitását adja – hangoztatta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos pénteken a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Alsódobszán, a községben elhelyezett Falufa ünnepélyes átadóján.

Gyopáros Alpár szerint ennek az alapja többek között a falusi emberek szorgalma és tehetsége, a konzervatív, hittel teli gondolkodásmód, valamint a család mindenek felett álló tisztelete. Ilyenként említette még a falvak és kistelepülések sokszínűségét, a magyar földek termőképességét, valamint a néphagyományokban és népművészetben rejlő kreatív erőt. Hangsúlyozta, ezen értékek figyelembevételével indította el a kormány a Magyar falu programot, amelyben már több mint 1100 milliárd forinttal támogatták a magyar kistelepüléseket.

Az országvezetés tudja, hogy van még mit tenni, ezért a programot addig folytatják, amíg minden, a falvak előrehaladását segítő fejlesztést el nem végeznek – fűzte hozzá.

A kormánybiztos úgy fogalmazott, a falufaállítás „nem egy szimpla protokollesemény”, hanem tisztelgés és egy egész települési közösség ünnepe.

A Falufa szerinte egyben a múlt, a jelen és a jövő találkozása, egy szimbolikus híd a különböző korszakok között.

Hozzátette, az alkotás a „falu életének fája rajta mindazon családok neveivel akik sorsa az évszázadok alatt összekapcsolódott a településsel”. Azon családok neveivel, akik a településen éltek és vitték Magyarország és Alsódobsza hírnevét szerte a világban – folytatta. Gyopáros Alpár köszöntőjében kiemelte, a Falufában benne van mindaz, ami a egy közösség tagjait évszázadokon, évezredeken át összeköti. Szerinte az alkotás „picit minden alsódobszai lakos történetét magában hordozza, ettől nemes és szép az állítása, ettől kiváló az ötlet és ezért támogatja a kormányzat”. Hangsúlyozta, a magyar kormány mindent támogat, amely erősíti a magyar falvakat, táplálja a falusi ember hitrendszerét és erősíti a vidéki Magyarországhoz való kötődését.

Az átadón részt vett Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár, fideszes országgyűlési képviselő is, aki arról beszélt, hogy a nemzet jövője a falvakban lakozik, a Falufa pedig összekapcsolja a nemzedékeket.

Szerinte a magyar falvak hagyományainak és kulturális értékei, valamint azok megőrzése nemzeti ügy.

Hozzátette, az infrastrukturális fejlesztések is fontosak a kistelepülések életében, melyben a Magyar falu program évek óta nyújt segítséget. Mint mondta, bár a programban folyamatosan fejlődnek a közösségi terek, az utak, az iskolák és óvodák is, a falvak és a nemzet jövőjét a magyar kulturális értékek, hagyományok és gyökerek, valamint azok megóvása jelenti. Hozzátette, „fantasztikus az, amit a vidéki családok szempontjából is” az elmúlt időszakban kormány segíteni tudott. Köszöntőjében kitért a bölcsődei hálózatfejlesztésre is, de beszélt olyan intézkedésekről is mint a Falusi CSOK vagy a Vidéki otthonfelújítási program. Kiemelte, ezek a programok mind azt segítik, hogy vidéken könnyebb legyen az élet és még több lehetőség, szolgáltatás legyen biztosított a helyieknek. Az államtitkár az Otthon Start programról is említést tett, amely szerinte

abban tud segíteni, hogy még több fiatal tudjon első lakást szerezni akár Alsódobszán vagy bármelyik környékbeli településen is.

Az átadón Bűdi Károly független polgármester egyebek mellett azt mondta, a kormány támogatásának köszönhetően nemcsak a település és annak környezete, hanem a lakossága is átalakult. Egy elöregedő településből egy fiatalabb község alakult ki, a mintegy háromszáz lakost számláló Alsódobszán ötven kisgyermek is él – tette hozzá.

Úgy fogalmazott, „ahol gyerek van ott van jövő”, ezt pedig az is bizonyítja, hogy a községben bölcsőde, óvoda és iskola is működik.

Az átadón jelen volt Kékedi László a Falufa tervezője is, aki a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja és Kisgyőr független polgármestere.

Kiemelt kép: Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos (Fotó: MTI/Katona Tibor)