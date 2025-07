Botrányt okozott a Sziget Fesztiválon is fellépő antiszemita banda – Bóka János szerint nincs helyük az eseményen

Antiszemita gyűlöletbeszédnek a Sziget Fesztiválon sincs helye – írta Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter pénteken közzétett Facebook-posztjában.

„Ma levelet küldtem a Sziget Festival Official főszervezőjének, Kádár Tamásnak. Felhívtam figyelmét a Kneecap zenekar korábbi, nyilvánvalóan és durván antiszemita megnyilvánulásaira. A nagy nyilvánosság előtt valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoport, illetve annak tagja elleni erőszakra vagy gyűlöletre uszításra nem terjed ki a véleménynyilvánítás szabadsága. Ráadásul a hatályos büntetőjogi szabályozás alapján az ilyen megnyilvánulásokhoz szigorú szankciók kapcsolódnak” – közölte Bóka János, aki azt is hangsúlyozta, hogy a magyar kormány

„a zéró tolerancia elvét alkalmazza az antiszemitizmussal szemben”.

Mint írta, a Kneecap „legutóbbi fellépéseit látva számomra nem világos, hogy a Sziget szervezői mi alapján juthattak arra a következtetésre, hogy ezúttal nem ismétlődnek meg a korábbiakhoz hasonló nyilvánvalóan és durván antiszemita incidensek. Ennek a várakozásnak semmilyen észszerű alapja nincsen.”

„Hazánk az Európai Unió harmadik legnagyobb zsidó közösségének az otthona, ennek a közösségnek döntő többsége a fesztivál helyszínén, Budapesten él. Magyarország Kormánya felelősséget visel zsidó közösségeink és honfitársaink biztonságáért, egyúttal kötelessége Magyarország törvényeinek betartatása. Meg vagyok győződve arról, hogy ezeket az értékeket és célkitűzéseket a Sziget szervezői is magukénak vallják. Határozottan kértem a főszervezőt, hogy a fentiek alapján felelősségteljes döntést hozzanak a Sziget programjáról és lebonyolításáról” – írta Bóka János.

A Kneecap szigetes fellépésével kapcsolatban a napokban jelentek meg sajtóhírek. A fesztivál szervezői akkor azt mondták, hogy szerintük belefér a véleménynyilvánítás szabadságába az, amit a banda képvisel.

Őket élteti a zenekar

Az Izraelt megtámadó gyerekgyilkos Hamász-terroristák számos visszaélést elkövettek a 2023. októberi mészárlás után.

A Hamász terroristái által elkövetett borzalmakról a közelmúltban a Gázai övezetbe segélyszállítmányokat vivő Greta Thunbergéknek is videót vetítettek le az izraeli hatóságok, amit végül az aktivitsták nem is bírtak és nem is akartak végignézni.

Kiemelt kép: Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter beszédet mond a magyarországi zsidók deportálásának 80. évfordulója alkalmából tartott ünnepi megemlékezésen a budapesti Holokauszt Emlékközpontban 2024. szeptember 25-én. A megemlékezést az Európai Unió Tanácsának magyar elnöksége keretében rendezték (Fotó: MTI/Illyés Tibor)