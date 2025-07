Kapibara kölykök születtek Debrecenben, Diégó és Mika három kölyke egészséges és eleven

Kapibarák (vízidisznók) születtek a debreceni állatkertben: Diégó és Mika három kölyke egészséges és eleven, a szárazföldi pihenőtől a frissítő pancsolóig mindenhova követik az anyjukat a Dél-Amerika kifutóban – jelezte a park információs szolgálata az MTI-nek csütörtökön.

Közleményükben emlékeztetnek rá, a kapibara a világ legnagyobb rágcsálója, akár a 60 kilogrammot is elérheti, mégis rendkívül barátságos és nyugodt természetű. Ennek köszönhetően gyakran látni őket más állatok társaságában is, mert a kapibarák békés jelenléte megnyugtató a többiek számára is.

A kapibarák élőhelyének szűkülése és az „ember-állat konfliktusok” következtében a faj szerepel a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) Vörös Listáján, ezért különösen értékesek az új debreceni jövevények – írták.

