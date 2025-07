Budapest városvezetői menekülnek a valódi zöldgondolatoktól

A békásmegyeri Római-part szabadstrandjának szomszédságában a Dunába az esős napok csapadékvízzel hígított szennyvize. Pedig az esővizet akár öntözésre is fel lehetne használni. Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója és kutatási-elemzési igazgatója szerint a valódi zöldgondolkodás Béccsel ellentétben Budapesten még nem jelent meg.

Újpesten 1980 óta működik az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep, amely csúcsidőszakban naponta akár 200 000 köbméter szennyvíz megtisztítására is képes. Itt nem csak a Pest északi kerületeiből származó kommunális szennyvizet tisztítják, 2007 óta a békásmegyeri lakótelepen és a Római-parton keletkező szennyvizet is. Ez a koszos víz a III. kerületből a Fővárosi Csatornázási Művek (FCSM) pünkösdfürdői szennyvízátemelő telepe révén a Duna medre alatt jut át az újpesti oldalra. Csakhogy: a csatornák az esőzések égi áldását is a pünkösdfürdői szennyvízátemelő telepre viszik. A nyomás ilyenkor a szűk átmérőjűre tervezett föld alatti csövekben radikálisan megemelkedik, és a csőtörés elkerülése érdekében az FCSM szakemberei a túlfolyón keresztül a békásmegyeri lakótelep esővízzel hígított szennyvizét a Dunába engedik. Nem is akárhol: mintegy két kilométerrel a budapestiek közkedvelt sportolási és pihenőterületét jelentő Római-parti plázs szabadstrandja fölött.

Megírtuk: az FCSM jelenleg minden higított szennyvíz Dunába engedése előtt értesíti a DK-s polgármester, Kiss László által vezetett önkormányzatot. Az elmúlt években minden szezon alatt nagyjából húsz alkalommal fordult ez elő. A baloldali többségű önkormányzat azonban erről egyszer sem értesítette a strandolókat és nem zárta le a területet.

Puskás Péter, a kerületi Fidesz-frakció vezetője a hirado.hu-nak az eset kapcsán úgy fogalmazott, hogy Óbuda megbénult. Ismeretes: a Budai Központi Kerületi Bíróság határozata alapján nemrégiben szabadult a III. kerület polgármestere, Kiss László. A baloldali városvezető még tavaly augusztus 14-én került előzetes letartóztatásba, mégpedig korrupciós és vesztegetési ügyek gyanúja miatt. A százmilliósra tehető vesztegetési ügybe Kiss László szocialista alpolgármestere már belebukott. Czeglédy Gergő kezén szintén tavaly nyáron kattant a bilincs. A szocialista politikus azonban múlt év októberében nemcsak a városvezetői megbízatásáról, de a képviselői mandátumáról is lemondott, helyére a III. kerületi polgárok a fideszes Malinás Sándort választották a 6-os számú egyéni választókörzet képviselőjének.

Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója és kutatási-elemzési igazgatója a békásmegyeri szabadstrandot érintő helyzet okát abban látja, hogy Béccsel ellentétben Budapesten nincs szétválasztva a szennyvíz és a csapadékvíz. Békásmegyer ráadásul a budai hegyvidék lábánál terül el, s a csatornahálózatot esős időben nem csak a „saját” szennyvíz- és csapadékmennyiség terheli, hanem még a hegyekről lefolyó, leszivárgó esővíz is. Ez így együtt már a csatornahálózatnak extra terhelést ad, pedig Kőrösi Koppány szerint akár nyereség is származhatna az ügyből.

Noha a csapadékvíz tisztasága nem ivóvíz-minőségű, öntözésre azonban még fel lehet használni, ami a jelenlegi, aszályos időszakban rendkívül hasznos lenne – hívta fel a figyelmet a szakember. Éppen ezért a békásmegyeri szennyvízhelyzet kapcsán nem a csatornahálózat Duna alatti szakaszának kapacitásbővítését javasolja, hanem azt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek az esővizet a kommunális szennyvíztől elkülönítve kezelje. Mint fogalmazott: a mostani szárazság idején nagy pazarlás ezt a vizet a Dunába folyatni. Ráadásul mindez az újpesti szennyvíztisztító telep technológiai rendjének sem tesz jót, hiszen azt nem a hígított szennyvízre tervezték.

Kőrösi Koppány szerint javaslata sokkal olcsóbb, mint amennyibe a Duna alatti csőhálózat bővítése kerül, hiszen „csupán” az utak mentén amúgy is létező árokrendszer felújítására, összeköttetésére, karbantartására és néhány esővíztározó kialakítására lenne szükség. Mint fogalmazott: „Tervezői költségbecslés nélkül is megmondható, hogy ez inkább néhány százmilliós, mint többmilliárdos nagyságrend.”

Kiemelt kép: Kőrösi Koppány (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)