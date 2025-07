Orbán Viktor: Ugyanaz lesz 2026-ban, mint a legutóbbi választáson

Orbán Viktor a Patrióta nevű portálnak adott interjút, amely szerdán 16:30-tól lesz elérhető a YouTube-csatornájukon. A beszélgetés egy részletét a kormányfő már korábban megosztotta saját közösségi oldalán.

„Bűnre nem lehet pártot építeni, árulásra nem lehet közösséget építeni, vagy csak átmenetileg lehet, mert aztán széthullik”

– mondta Orbán, utalva ezzel Magyar Péterre és a Tisza Pártra.

Hozzátette: „A négy évvel ezelőtti választáson is ez történt, minden pontosan úgy, mint most. A vége is pontosan ugyanaz lesz, mint akkor volt. Mi ezt egy becsületes küzdelemben, nagy arányban meg fogjuk nyerni.”

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a XVIII. Szakma Sztár Fesztivál megnyitóján a Hungexpo Kongresszusi Központban 2025. április 28-án (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)