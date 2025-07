Orbán Viktor: Ezt a háborút az Európai Unió és Ukrajna már elvesztette

Szerintem Ukrajnának joga van ahhoz, hogy a saját jövőjéről maga döntsön, és a saját sorsát maga jelölje ki. Egy dolgot nem kérhet tőlünk, hogy egy elhibázott stratégiában segédkezet nyújtsunk neki. Márpedig szerintem a háború folytatása, amihez joguk van, olyasmi, ami rosszat tesz Európának és borzalmas következményekkel járhat Magyarországra nézve – jelentette ki Orbán Viktor a Patrióta YouTube-csatornán szerda délután közzétett interjúban. A miniszterelnök komédiásként jellemezte Volodmir Zelenszkij ukrán elnököt, és úgy vélte, becsületes küzdelemben, nagy arányban meg fogják megnyerni a 2026-os választást.

„Európa minden baja az ukrán–orosz háborúból fakad. Amit ma látunk Európában, stagnálást, inflációt, élelmiszerár-emelkedést, magas energiaárakat, mind a háborúból jön” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Patriótának adott interjúban.

Felidézte: nem azért ment Kijevbe egy évvel ezelőtt, hogy beleavatkozzon valaki másnak a dolgába, az orosz–ukrán háborúba, hanem egy olyan ügyben, amelynek kárvallottjai a magyarok. Ez jogosította fel, hogy az Európai Unió frissen hivatalba lépett elnökeként ellátogasson Kijevbe, és próbáljon aztán Moszkvában és Pekingben, valamint a leendő amerikai elnöknél tető alá hozni valami békekezdeményezést vagy legalább egy tűzszüneti esélyt – emlékeztetett a miniszterelnök.

Kijevi látogatásán felhívta az ukrán elnök figyelmét, hogy az idő nem az ő oldalán van, az idő múlásával csak romlik Ukrajna pozíciója, az oroszok a harctéren nyerésre állnak, és ezt a háborút az ukránok nem tudják megnyerni. Felajánlotta a segítségét, hogy tűzszünet, béke legyen, de Volodimir Zelenszkij nemet mondott, mert úgy látja, hogy az idő neki kedvez. A kormányfő arról is beszélt, hogy ő maga a visszautasítás okát abban látja, hogy egy új politikai személyiségtípus jelent meg az ukrán elnökkel, amivel akkor találkozott először. Talán influenszer politikusnak vagy színészpolitikusnak lehetne nevezni, egy olyan személyiségről van szó, akit az előélete nem segített hozzá, amit utána csinálnia kellett, különösen egy háború kellős közepén. És mégis úgy döntött, hogy vállalja, és gyakorlatilag elnöki szerepet ad elő – magyarázta.

„Amikor próbáltam vele mélyebben beszélni összefüggésekről, láttam, hogy nem megy. Itt tényleg egy komédiással állok vagy ülök szemben”

– idézte fel Orbán Viktor, aki úgy látja, hogy a németek támogatásában bíznak most az ukránok, miután az amerikai segítségre nem számíthatnak úgy, mint korábban. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az ukránok egyetlen esélye, ha az európaiakat bent tudják tartani a háborúban.

Transzatlanti hasadásnak nevezte, hogy egy ilyen fontos stratégiai kérdésben az Atlanti-óceán két partján lévő országok, Amerika és Európa más-más pályára lépjen. Amerika a béke ösvényén van, mi meg a harci ösvényen haladunk – fogalmazott a kormányfő. Az Európa–Amerika-szétválás pedig ahhoz fog vezetni szerinte, hogy magunkra fogunk maradni, és a háború összes negatív következményével, a pénzügyi, a gazdasági és a közbiztonsági nehézségekkel is nekünk, európaiaknak kell egyedül megbirkóznunk.

A békéhez meggyőződése szerint arra volna szükség, hogy mindenki egyetértsen abban, hogy ez a jövő útja. Ám az európaiak és az ukránok folytatni akarják a háborút, az oroszok meg úgy látják, hogy ha nincs egyetértés, akkor folytatják.

Mindenki inkább a háborúban érdekelt, és kevésbé a békében

– szögezte le Orbán Viktor, aki szerint úgy juthatunk el gyorsan a tűzszünethez és a békéhez, ha létrejön a személyes találkozó az orosz és az amerikai elnök között. Ellenkező esetben a folyamat még hosszú-hosszú hónapokig eltarthat. A békepártiak közé a törököket, az amerikaiakat, a magyarokat és a szlovákokat sorolta, Európából a többi ország a háborúpárti oldalon áll. Európában ma a háborúpártiak diktálják a politikát, a gazdaságban és a katonapolitikában is, ami nagyon nagy baj, mert Európának rosszat tesz – állapította meg a miniszterelnök.

„Nagyon nehéz bármit mondani egy olyan ország önvédelmi háborújáról, ahol naponta százak vagy ezrek halnak meg. Szerintem Ukrajnának joga van ahhoz, hogy a saját jövőjéről maga döntsön, és a saját sorsát maga jelölje ki. Ha béke, béke, ha háború, háború. Egy dolgot nem kérhet tőlünk, hogy egy elhibázott stratégiában segédkezet nyújtsunk neki.

Márpedig szerintem a háború folytatása, amihez joguk van, olyasmi, ami rosszat tesz Európának és borzalmas következményekkel járhat Magyarországra nézve”

– hangsúlyozta a kormányfő. Emlékeztetett: be akarják erőltetni Ukrajnát az Európai Unióba, márpedig ha egy háborúban álló országot fölveszünk, azzal a háborút magát is fölvesszük. Ezért meg kell állítani az ukránoknak azt a törekvését, hogy bejöjjenek az Európai Unióba. Ezt a múltkor sikerült megakadályozni a Voks 2025 szavazással, van egy nyilvánvaló jogi helyzet, ahol nem lehet kikerülni a magyar vétót, tehát csak együtt lehet továbbhaladni a tárgyalási folyamatban. A jogállamiságot olyan szinten rombolják Brüsszelben, hogy nem lehetetlen, hogy valahogy kikerüljenek bennünket átmenetileg, ám az lehetetlen, hogy a végső döntést Ukrajna uniós tagságáról ne egyhangúlag hozzák meg a tagállamok – jelentette ki Orbán Viktor, aki szerint

ezt a háborút az Európai Unió és Ukrajna már elvesztette, és egy keserű pillanatban az európai vezetőknek be kell ismerniük, hogy hibás stratégiát folytattak.

A háborút a frontvonalon nem lehet megnyerni, csak diplomáciával lehet lezárni, és a további veszteségeket lehet csökkenteni vagy megszüntetni – mondta a kormányfő, aki úgy látja, hogy a keserű beismerés pillanatának nagyon komoly következményei lesznek az európai politikára nézve. De most még nem tartunk itt, csakhogy közben száz-egynéhány milliárd eurót füstöltünk már el Ukrajnában, és még többet akarnak elkölteni úgy, hogy a győzelemre nincs racionális, leírható, katonai és politikai logikával végiggondolható útvonal. „Azt gondolom, hogy nem kellett volna rálépni erre az ösvényre, most pedig minél hamarabb le kellene lassítani, meg kellene állni, a tábornokoknak meg kéne köszönni a munkájukat, elő kellene venni újra a diplomatákat és a külügyminisztereket, és meg kellene kezdeni a tárgyalóasztalnál a béke kimunkálását” – állapította meg a miniszterelnök.

„Ez nekem nem új” – válaszolta a Tisza Pártra vonatkozó kérdésre Orbán Viktor, aki úgy látja, hogy a kormány ellenfelei külföldről kapott utasítások, pénz és utasítások alapján próbálják befolyásolni a magyar politikát. Ez nemcsak a Tiszára igaz, hanem a DK-ra is szerinte, és ez mindig is így volt. Azt a törekvést látja az ellenzéki oldalon, hogy megpróbálják a kormánnyal nem szimpatizáló szavazókat összeterelni egy választói közösségbe. A négy évvel ezelőtti választáson is így történt, csak akkor nem egy új pártot hoztak létre, hanem előválasztást tartottak, és kikiáltották magukat győztesnek jó néhány hónappal a választás előtt, hasonlóan ahhoz, mint most történik.

„A vége is pontosan ugyanaz lesz, mint akkor volt, mert szerintem mi ezt egy becsületes küzdelemben nagy arányban meg fogjuk nyerni”

– fogalmazott a választásokkal kapcsolatban. Újdonságot lát abban is, hogy a kihívás nem egy klasszikus párt, amihez hozzászoktunk, hanem egy digitális politikai mozgalom, a digitális tér minden erényével és bizonytalanságával. Ott nem lehet pontosan tudni, hogy ami történik, valóságos-e vagy nem. Itt ember legyen a talpán, aki kiigazodik és megérti a jövőt – jegyezte meg a miniszterelnök, és hozzátette: a politika emberi dolog is, tehát akármilyen karakterek nem nyerhetnek teret a politikában.

Bűnre, hitszegésre nem lehet pártot építeni, árulásra nem lehet közösséget építeni, legfeljebb átmenetileg lehet, aztán széthullik az egész.

Ezért úgy gondolja, hogy akármilyen technológiai kavalkádot is látunk, végül mégis az emberi minőség dönt majd. Emiatt is gondolja, hogy nyerni fognak a választásokon, mert sok száz, sőt több ezer olyan vezetőjük van helyi közép- és felső szinten, akiket az emberek ismernek.

Szóba került Ruszin-Szendi Romulusz adófizetői pénzből elvégeztetett zsírleszívása is, amivel kapcsolatban a miniszterelnöknek az a véleménye, hogy egy hadügyminiszter-jelöltről beszélünk, aki Ukrajnát dicsőíti, aki külföldről kaphatja az utasításokat, hogy mikor mi legyen az álláspont bizonyos katonai kérdésekben. A vezetői példaadás a honvédségnél elkerülhetetlen – hangsúlyozta a miniszterelnök. Szerinte egy fiatalnak, akit a seregbe hívnak, mert itt komoly emberek, kemény fiúk vannak, akik a hazájukat szolgálják, közben vagányak, nem lehet azt mondani, hogy „minket vezet, tudod, az a tábornok, tudod, aki a zsírt…”

Az interjút itt nézheti meg:

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Facebook)