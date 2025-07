Karácsony Gergely közvetlenül hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország nem kapja meg a neki járó uniós forrásokat, állítja Deutsch Tamás

Karácsony Gergely közvetlenül hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország nem kapja meg a neki járó uniós forrásokat – jelentette ki Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője szerdán Strasbourgban az MTI-nek nyilatkozva.

Budapest főpolgármestere szerdán az Európai Parlamentben tartott sajtótájékoztatót a testület Zöld frakciójának meghívására, amely során azt javasolta az európai döntéshozóknak, hogy hozzanak létre olyan mechanizmusokat, amelyek lehetővé teszik a vállalkozások, az önkormányzatok és a civil szervezetek közvetlen hozzáférését az uniós forrásokhoz, hogy a „büntetés” a kormányt érje, ne a helyi szintet.

„Szomorúsággal tölt el az a végtelen cinizmus, amelynek ismételt példáját láthatjuk Karácsony Gergely részéről” – fogalmazott Deutsch, hozzátéve:

Karácsony hosszú ellenzéki politikai pályafutása alatt következetesen azon dolgozott, hogy „Magyarországról a lehető legdurvább hazugságokat terjessze a világban”.

A képviselő szerint ezek az állítások szolgáltak alapul az úgynevezett jogállamisági eljárásokhoz, majd később a Magyarországnak járó uniós források felfüggesztéséhez. „Amit Karácsony Gergely és társai tettek, az közvetlenül hozzájárult ahhoz, hogy nem kapjuk meg ezeket a pénzeket” – hangsúlyozta, megjegyezve, hogy Karácsony miniszterelnök-jelöltként is folytatta ezt a gyakorlatot.

Deutsch szerint a főpolgármester minden rendelkezésére álló eszközt bevetett, hogy politikai hasznot remélve elérje: Magyarországtól forrásokat vonjanak meg. Kifogásolta továbbá, hogy a budapesti adófizetők pénzéből – közpénzből – a fővárosi önkormányzat egy lobbiirodát tart fenn Brüsszelben, amelyet Jávor Benedek korábbi pártpolitikus vezet.

„Ennek az irodának kifejezett feladata, hogy a brüsszeli döntéshozóknál Magyarországgal és a magyar nemzeti érdekkel szemben lobbizzon” – mondta Deutsch, hozzátéve, hogy az iroda évek óta működik, és „őrületes mennyiségű közpénzt” költöttek el rá. Mint elmondta, Jávor Benedek európai parlamenti képviselői javadalmazással vezeti az irodát, miközben nem Budapest számára próbál forrásokat szerezni, hanem azon dolgozik, hogy „minél több pénzt vegyenek el Magyarországtól”.

Deutsch felszólította Karácsonyt és szövetségeseit, hogy hagyják abba a „saját hazájukkal szembeni áskálódást”,

és ismerjék el: nem igazak azok a vádak, amelyekre a pénzek felfüggesztését alapozzák. „Ha ez megtörténik, hozzáférhetnek a forrásokhoz, és végre valóban fontos budapesti fejlesztéseket hajthatnak végre” – zárta szavait.

A Fidesz politikusa arról is beszélt, hogy a brüsszeli bürokrácia háborús költségvetési tervet készít. Mint mondta, a javaslatot jövő héten hozzák nyilvánosságra, és szerinte képmutatás úgy tenni, mintha a szerdai EP-vita érdemben befolyásolná a tartalmát.

Nem érdemes átverni sok tíz-, sok százmillió európai polgárt és családot, hiszen már most sejthető, mire készül a brüsszeli bürokrácia – magyarázta Deutsch.

A képviselő szerint a kiszivárgott információk alapján az Európai Bizottság a 2028-ban induló költségvetési ciklusban az uniós források 20-25 százalékát háborús célokra, elsősorban Ukrajna támogatására kívánja fordítani.

Deutsch szerint rendkívül aggasztó, hogy az Európai Unió a közös hitelfelvétel következtében súlyos adósságválságba sodródott. Mint mondta, 2028-tól kezdve nemcsak a felvett hitelek kamatait, hanem a tőketartozást is törleszteni kell.

„Brüsszel egy közös hitelfelvétel okozta közös adósságválságba kormányozta az európai együttműködést” – fogalmazott. Hozzátette: a következő hétéves költségvetés 20-25 százalékát a hiteltörlesztés fogja elvinni.

Mint fogalmazott, a brüsszeli bürokrácia a költségvetést, valamint az agrár- és kohéziós támogatásokat is 20-20 százalékkal csökkenteni kívánja. „Ukrajnára és a háborúra van pénz, és ott van adósságtörlesztési kényszer, de mindezt úgy akarják előteremteni, hogy drasztikusan megvágnák a mezőgazdasági és kohéziós regionális fejlesztési támogatásokat” – mondta Deutsch.

Rámutatott, hogy

az Európai Bizottság újabb, jelentős adókat akar kivetni, amelyeket „a jellegzetes brüsszeli tolvajnyelv” szerint csupán „új saját forrásokként” emlegetnek.

Mint mondta, valójában arról van szó, hogy Brüsszel közvetlenül kíván adókat beszedni, elsősorban a gazdasági szereplőktől, miközben ezzel korlátozná a szuverén nemzetállamok adóztatási mozgásterét.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy az Európai Bizottság egy végletesen centralizált költségvetési rendszert javasol: a tervezet alapján a bizottság gyakorlatilag mindenféle tanácsi és parlamenti hozzájárulás nélkül, saját belátása szerint csoportosíthatná át a forrásokat, ami szerinte ellehetetlenítené a szuverén nemzetállamok beleszólását az uniós költségvetés alakításába.

Deutsch azt is bírálta, hogy a bizottság a jogállamisági feltételrendszert minden területre ki akarja terjeszteni, ami szerinte a politikai nyomásgyakorlás eszközévé válhat.

Hangsúlyozta azt is, hogy a bizottság továbbra is eurómilliárdokkal támogatja a politikai pártként működő „álcivil” szervezeteket, valamint az NGO-kat, és jelentős költségvetési forrásokat biztosít a Zöld megállapodás ideológiai céljaira is, ami – mint fogalmazott – súlyosan rontja az európai nemzetgazdaságok versenyképességét. Ahelyett, hogy valódi, versenyképességet javító kiadások szerepelnének a tervezetben, szerinte Brüsszel továbbra is a „zöldítés” ideológiai programját erőlteti – húzta alá.

Végül arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Bizottság készülő költségvetési javaslata nemhogy nem állítja meg az illegális migrációt, de egyenesen jutalmazza azt. Mint fogalmazott, a társadalmi kohézió és szociális programok címén valójában az illegális migránsokat támogatják, ami a Patrióták Európáért uniós parlamenti frakció számára teljességgel elfogadhatatlan.

Kiemelt kép: Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselõje

MTI/Kacsúr Tamás