Megszólalt a MÁV, így áll most a vihar utáni helyreállítás az országban

A Dunántúlon fokozatosan helyreáll a vasúti forgalom, viszont Északkelet-Magyarország néhány vonalán újabb nehézségeket okozott a kedd délután-koraeste érkezett jelentős csapadék és orkán erejű szél – közölte a MÁV Zrt. szerdán az MTI-vel.

A közlemény alapján a hét eleji vihar két nagyobb hulláma egy évtizede nem tapasztalt károkat okozott szinte országszerte: hétfőn a legerősebben érintett vasúti terület a Balaton, a fővárosi agglomeráció, majd később a Debrecentől észak és délkeleti irányban húzódó sáv volt, kedden pedig az Észak-Alföldön okozott problémákat az időjárás. Kifejtették, hogy a 100-as debreceni fővonalon az egyik vágányon fa dőlt a vezetékre, a pályát hosszabb ideig lezárták, de az éjszakai órákra helyreállt a közlekedés.

A sok csapadék és a közszolgáltató áramhálózatát is érintő meghibásodások áramellátási és biztosítóberendezési problémákat is okoztak, de az éjszakai órákra többnyire ezeket is sikerült felszámolni – fűzték hozzá.

Úgy folytatták, hogy a 101-es Püspökladány-Biharkeresztes vonalon folyamatban van a még hétfőn megrongálódott felsővezeték helyreállítása, ami szerdán várható.

Kiemelték, hogy a folyamatos pálya kizárások és bizonytalan információk miatt sajnos több vonat órás, egyes esetekben több órás késéseket szenvedett el, illetve a nyílt sínpályán kényszerült várakozásra.

A mentés megszervezését nehezítette, hogy a vihar következtében a telekommunikációs rendszerek átmenetileg nem működtek, az előzőleg a térségbe irányított „erősítőbusz-kapacitás” eljutását pedig közúti akadályok nehezítették

– írták.

A MÁV az elmúlt két napot úgy összegezte, hogy minden fővonalat érintett a vihar, több mint egy tucatnyi helyen dőlt fa a sínpályára vagy a felsővezetékre, így száznál több helyszínen történt felsővezeték-szakadás vagy fakidőlés. Ezek többségét – mintegy 80 beavatkozási ponton – már a kedd reggeli, délelőtti órákra sikerült felszámolnia annak a több száz munkatársunknak, akik ügyeletesként vagy rendkívüli munkavégzésre berendelve, egyes esetekben a szabadságukat önként megszakítva, vettek részt a helyreállításban.

A közlemény szerint két emeletes KISS motorvonat hibásodott meg a vihar következtében: az egyik sínekre dőlt fán haladt át, de miután megvizsgálták, tovább tudott közlekedni, egy másikba pedig villám csapott Kőbánya-Kispest állomásnál.

Hangsúlyozták, hogy személyi sérülés nem történt, ugyanakkor a viharos időjárás alatt megkezdett kárelhárítás során egy kisvárdai kollégájukat villámcsapás érte, őt megfigyelésre kórházba szállították, jól van.

Kitértek arra is, hogy a Volán esetében is számos vonal érintett volt, több helyen órákig tartó útzárak nehezítették a közlekedést, ami kétszeresen is gondot okozott: közvetlenül a buszközlekedés akadályozásán, közvetve pedig a vonatpótlás és -mentesítés lebonyolításán keresztül. Hozzátették, hogy az első nap 207, a második nap több mint 130 „MÁV buszt” vetettek be országszerte.

Az aktuális helyzetről azt közölték, hogy kedd hajnaltól megindulhatott a vonatforgalom azon vonalak többségén, ahol a hétfői vihar jelentős károkat okozott, néhány vonalon azonban tart a helyreállítás, egyes vonalakon akár napokig is elhúzódhat.

Kedd reggeltől a H5-ös HÉV-vonalon állt helyre a menetrend a kidőlt fák eltávolítása után. Az esztergomi vonalon és a Budapest-Vác-Szob vonalon kedden kora délutánra már helyreállt a menetrend, estétől a veresegyházi vonalon is újraindult a forgalom – tájékoztatott a vasúttársaság, hozzátéve, hogy a Debrecen-Nagykereki vonalon szerda hajnaltól már megszokott menetrend szerint közlekednek az S506-os járatok.

A Balaton északi partján szerdától dízelvontatással részlegesen megindult a vonatforgalom, a Kék Hullám InterCityk már a teljes útvonalukon közlekednek, a Katica InterRégiók és a Vízipók sebesvonatok helyett azonban Csajág és Balatonfüred között még pótlóbusszal kell utazni. A Püspökladány-Biharkeresztes, valamint a Nyíregyháza-Vásárosnamény vonalon is folyamatosan dolgoznak kollégáik, ezeken a szakaszokon még pótlóbuszokkal szállítják az utasokat – áll a MÁV közleményében.

Kiemelt kép: Vasúti területre dőlt fák Alsógöd vasútállomásnál 2020. augusztus 30-án, az előző esti hatalmas vihar után (Fotó: MTI/Lakatos Péter)