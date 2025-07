Az Országos Mentőszolgálat vicces posztban közölte, hogy a mentősöknek is enniük kell néha

A Facebookon egy felhasználó bejegyzésében kérte számon a mentősöket azért, hogy miért álltak meg enni egy gyorsétteremnél. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) némi humorral reagált az esetre.

A mentőszolgálat közösségi oldalán egy Facebook-posztot osztottak meg „McTörtént eset alapján”, amelyben valaki azért kérte számon a mentőszolgálat munkatársait, hogy megálltak enni egy McDrive étteremnél Budapesten, a Hungária körúton (bár az nem világos, hogy mennyire gondolta komolyan a szerző a bejegyzést).

„McGyőződésünk, hogy egy gyors harapás nem csökkenti a hivatástudatot – legfeljebb a vércukorszintet normalizálja”

– írta az OMSZ a posztra reagálva.

Megjegyezték azt is: „Köszönjük azt a rengeteg elismerő és köszönetnyilvánító levelet, amit Bajtársaink nap mint nap kapnak, ezeket rendszeresen bemutatjuk Nektek, most is hoztunk egyet. Az Országos Mentőszolgálat bajtársai 2024-ben mintegy 1,3 millió esetben nyújtottak segítséget különféle sürgős és kevésbé sürgős esetekben. A mentők feladatszáma az elmúlt hat év alatt közel 20 százalékkal emelkedett! Büszkék vagyunk Bajtársainkra és köszönjük áldozatos munkájukat a nap 24 órájában – amibe belefér egy szusszanásnyi mcpihenés.”

Ha az eredeti bejegyzés szerzője komolyan gondolta a posztot, akkor az ahhoz lehet hasonló, mint amikor bő négy évvel ezelőtt feljelentettek két mentőst, mert megálltak nagyjából két percre ebédet venni.

Kiemelt kép forrása: Facebook/OMSZ