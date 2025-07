Megfeszített tempóban dolgoznak a szakemberek az áramszolgáltatás helyreállításán, holnapra visszaállhat a hálózat

Az egész országban jól haladtak a szakemberek a kárelhárítási munkákkal – számolt be közösségi oldalán az energiaügyi miniszterhelyettes.

„Az egész országban jól haladtak a szakemberek a kárelhárítási munkákkal, de sajnos az északkeleti országrészben az időjárás miatt újabb nehézségek adódtak. Ebben a térségben most jelentősen több háztartásban nincs áram, mint pár órával korábban. A szolgáltatók és a hatóságok munkatársai azonban továbbra is megfeszített tempóban dolgoznak, és ha minden jól megy, akkor holnap vissza tudják állítani a középfeszültségű hálózatot” – számolt be a közösségi oldalán Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes.

Czepek Gábor hangsúlyozta, hogy az Energiaügyi Minisztérium folyamatosan egyeztet az érintett cégekkel, hivatalokkal. Hiezl Gáborral, az MVM Démász Áramhálózati Kft. ügyvezetőjével pedig személyesen is tárgyalt.

Az elmúlt évtizedek legsúlyosabb károkat okozó vihara után nagy erővel dolgoznak az áramszolgáltatás helyreállításán az MVM szakemberei – írja az MTI az MVM közösségi oldalán kedd késő délután megjelent bejegyzés alapján.

Az áramszolgáltatás 173 ezer háztartásban már helyreállt,

ezzel a középfeszültségű üzemzavarral érintett ügyfelek száma 17 ezerre csökkent az MVM Émász és Démász elosztási területein – számolt be közösségi oldalán az MVM.

Az MVM történetének legsúlyosabb viharkárát szenvedte el hétfőn, amikor az országon átvonuló zivatar, helyenként az óránkénti 100 kilométert is meghaladó orkán erejű szél, a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék és jégeső miatt kidőlt fák, leszakadt ágak számos helyen vezetékszakadást idéztek elő vagy oszloptörést okoztak.

A leszakadt vezetékeket feszültség alattinak kell tekinteni, azok érintése szigorúan tilos és életveszélyes

– írták.

A bejegyzés szerint a helyreállításon hétfő óta folyamatosan dupla műszakban dolgoznak az MVM kollégái, munkájukat sok helyütt a katasztrófavédelem és a tűzoltóság, illetve a Magyarországon megszokott jó iparági együttműködés keretében más áramhálózati társaságok is segítik. A munkákat nehezíti, hogy a nagy mennyiségű csapadék sok helyen fellazította a talajt, egyes hibahelyek nehezen közelíthetők meg.

A középfeszültségű hálózaton 70 alá csökkent a hibahelyek száma, ezek beazonosítása jelentős részben megtörtént, várhatóan szerda hajnalra a javításuk is elkészül, így az érintett ügyfelek jelentős részénél nem lesz áramszünet. A kisfeszültségű hálózaton a majdnem 900 egyedi hiba csaknem felét már javították, de a további munkálatok elhúzódhatnak – közölték.

Az MVM hibabejelentéseket feldolgozó központja közel 30 ezer hívást fogadott, a vonalak terheltek,

ezért – tették hozzá – csak azok telefonáljanak, akiknél közvetlen életveszély áll fenn. A társaság köszöni az ügyfelek bizalmát és megértését ebben a rendkívüli helyzetben, egyúttal kéri a türelmüket a hátralévő munkákhoz – áll a bejegyzésben.

Kiemelt kép forrása: Czepek Gábor közösségi oldala