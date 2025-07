Azahriah népszerű dalaiban a halál, a kábítószerek és a trágár szavak a visszatérő elemek

A húsz legnépszerűbb magyar sláger közül hatban merül fel az öngyilkosság, a halál vagy az élet értelmének megkérdőjelezése – ez derül ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kutatásából. És az is, hogy mind a hat dal előadója Azahriah, akinek a dalaiban a halál mellett visszatérő elemnek számítanak a kábítószerek és a trágár kifejezések is. Azahriah a napokban azzal került be a hírekbe, hogy értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglények nevezte a Fidesz szavazóit.