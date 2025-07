A vonalak többségén helyreállt a vasúti forgalom a vihar után, mintegy háromezer kárról érkezett jelentés

A hétfő délután átvonult vihar az ország több pontján jelentős károkat okozott a vasúti infrastruktúrában, az érintett vasútvonalak többségén már menetrend szerint indult a vonatforgalom kedd hajnalban – közölte a Mávinform az MTI-vel.

Azt írták, hogy a HÉV vonalakon megindult a menetrend szerinti közlekedés. A veresegyházi vonalon a vonatok Rákospalota-Újpest-Veresegyház között kedden üzemkezdettől már közlekednek, a Veresegyház-Vác szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat, itt hosszabb eljutási időre lehet számítani. Hozzátették, hogy a szobi vonalon Göd és Vác között csak egy vágányon haladnak a vonatok, emiatt 15–30, esetenként 30–50 perccel nőtt a menetidő. Közölték azt is, hogy kedden reggel az észak-balatoni és a biharkeresztesi, a helyreállítás függvényében a veresegyházi és az esztergomi vonalon lehet a megszokottól eltérő közlekedésre számítani.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-vel kedden azt közölte, hogy a hajnali órákig 2932 viharkárt számoltak fel a katasztrófavédelem tűzoltóegységei, valamint az önkormányzati és az önkéntes tűzoltók.

A közlemény szerint a leggyakrabban kidőlt fák, leszakadt faágak miatt riasztották a tűzoltókat, Hajdú-Bihar, Békés, Csongrád-Csanád, Pest vármegyében, a fővárosban, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében kedden is folytatódik a viharkárok felszámolása. A gyorsabb kárfelszámolás érdekében a katasztrófavédelem 14 tűzoltóegységet vezényel át az érintett vármegyékbe – tették hozzá.

Mint írták, Fehérgyarmat térségében tizenegy településen 91 lakóház tetőszerkezete sérült meg, míg Hajdúszoboszló térségében 50, Szarvas térségében pedig 44 lakóépület rongálódott meg. Ezeken a településeken kedden az önkormányzatokkal közösen történik majd a tetők fóliázása, átmeneti helyreállítása.

Kiemelték, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hétfőn 896 emberrel és 246 technikai eszközzel avatkoztak be, a műveleteket 71 önkéntes tűzoltó egyesület és önkéntes mentőszervezet 419 emberrel és 160 technikai eszközzel, valamint 30 önkormányzati tűzoltó-parancsnokság 183 emberrel és 72 technikai eszközzel támogatta. A munkálatokat az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon, a fővárosban és három vármegyében operatív törzs koordinálja – fűzték hozzá.

Kitértek arra is, hogy az országon átvonuló vihar miatt a fővárosban és valamennyi vármegyében volt kisebb-nagyobb kiesés a villamosenergia-ellátásban. A szolgáltatók tájékoztatása alapján folyamatosan dolgoznak a helyreállításon. A kiesés egyes helyeken a víziközmű-szolgáltatást is érinti, több településen dolgoznak – írták. Közölték azt is, hogy az előrejelzések szerint kedden napközben ismét több hullámban várhatóak zivatarok, amelyeket a nyugati országrészben felhőszakadás kísérhet. Másutt inkább viharos széllökés, lokálisan jelentős mennyiségű csapadék és akár jégeső társulhat a zivatarokhoz.

A nap folyamán – az időjárási helyzet függvényében – a HungaroMet a keleti, délkeleti határvidékre piros jelzést is kiadhat a heves zivatarok és a 110 kilométer per óra feletti szélrohamok miatt – tájékoztatott a katasztrófavédelem.

Kiemelt kép: A viharban letört, az úttestre zuhant faágat darabolja egy tűzoltó Miskolcon 2025. július 7-én (Fotó: MTI/Vajda János)