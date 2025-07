Hidegfront érkezik hétfőn – záporokra, viharokra lehet számítani

Hétfőn hidegfront érkezik, melynek felhőzete napközben kelet felé vonul, várhatóan késő estére hagyja el az északkeleti országrészt. A front előterében és mentén többfelé, több hullámban pattanhat ki zápor, zivatar.

Heves zivatar is előfordulhat, melyeket akár felhőszakadás, jégeső vagy viharos széllökés, károkozó szélroham is kísérhet. A délnyugati, majd az egyre nagyobb területen északnyugatira, nyugatira forduló szél megélénkül, a front előterében és mentén megerősödik, átmenetileg viharossá is fokozódhat.

A csúcshőmérséklet 23 és 38 fok között alakul, az északnyugati tájakon mérhetjük a legalacsonyabb, míg délkelet, kelet felé haladva az egyre magasabb értékeket. Késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő – írja a HungaroMet.

A front északkelet felé elhagyja az országot, ott is fokozatosan megszűnnek a záporok, zivatarok. Mögötte nagyrészt derült idő valószínű, azonban hazánk nyugati, délnyugati felére ismét egyre vastagabb felhőzet érkezik. Reggelig Dunántúlon számíthatunk egyre több helyen csapadékra.

Többnyire mérséklődik a légmozgás, de este a zivatarok környezetében még előfordulhatnak erős széllökések, majd hajnaltól a Nyugat-Dunántúlon kezd el megélénkülni a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul.

