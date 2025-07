Elhagyták a heves zivatarok az országot, több mint 10 fokot zuhant a hőmérséklet

A heves zivatarok elhagyták az északkeleti határvidéket is, így a piros (harmadfokú), valamint a narancssárga (másodfokú) zivatarriasztás is lekerült a veszélyjelzési térképekről – közölte a Hungaromet Zrt. a Facebook-oldalán hétfő kora este.

Hozzátették: a felforrósodott és alapvetően száraz levegőre érkező hidegfront több helyen eredményezett heves zivatarcellákat, amelyeket elsősorban szélrohamok kísértek és jégeső is esett. A mérőállomásokat is érintő zivatarok mentén óránkénti 100 kilométeresnél, helyenként 130 kilométeresnél erősebb lökések is előfordultak – írták. Közölték azt is:

a front mögött mindenütt visszaesett a hőmérséklet, a vasárnapihoz képest jelenleg több mint 10 Celsius-fokkal mérnek alacsonyabb értéket.

A bejegyzéshez készített infografika szerint a fővárosban a János-hegyen óránkénti 137,2 kilométeres széllökést regisztráltak hétfő délután, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Napkoron 131,4, míg a Veszprém vármegyei Balatonfüreden óránkénti 129,6 kilométeres széllökést mértek.

A HungaroMet előrejelzése szerint kedden újra több hullámban várhatóak zivatarok viharos széllökéssel, lokálisan jelentős mennyiségű csapadékkal és jégesővel. Helyenként heves zivatarok és felhőszakadások is lehetnek, délután inkább a Dunától keletre. Keleten délután a zivataros rendszer hatására ismételten van esély nagyobb területen óránkénti 90-100 kilométeresnél erősebb széllökés kialakulására.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Varga György)