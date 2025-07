Nagy baleset volt Budapesten a Csömöri úton, egy mentőautó is felborult

Baleset történt vasárnap a fővárosban, amely során egy mentőautó fel is borult. Az érintett járműveket áramtalanítani kellett.

Két gépjármű ütközött össze vasárnap délután Budapest XVI. kerületében a Csömöri út és a János utca kereszteződésében. A Magyar Nemzet a katasztrófavédelem alapján arról számolt be, hogy az egyik érintett jármű egy mentőautó volt, amely az ütközés erejétől az oldalára borult.

A lap arról ír, hogy a fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a karambolban érintett járműveket. A baleset miatt a Csömöri út érintett szakaszát félpályán, míg a János utcát teljesen lezárták.

Vasárnap reggel egy másik súlyos baleset is történt. A hirado.hu is beszámolt arról az esetről, amikor a 442-es főúton, Kunszentmárton és Tiszaföldvár között árokba borult egy autóbusz. A buszban 77 fő – köztük felnőtt és gyermek – utazott. A baleset következtében, az elsődleges információink szerint, 19 fő szenvedett sérülést – közölte a rendőrség saját oldalán. Az MTI információi szerintegy ukrán rendszámú buszt ért baleset. Az ukrán nagykövetség közölte is, hogy a buszon ukrán gyerekek utaztak. Sándor Fegyir nagykövet és több konzul is a helyszínre indult, hogy segítséget nyújtsanak az érintett ukrán állampolgároknak. A nagykövetség forródrótot is működtet a balesettel kapcsolatban.

Kiemelt kép: Olvasói fotó