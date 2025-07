Magyar Péter nyaralása után bejelentette a Tisza Párt 2026-os kampányának elindulását

„Újra magyar földön. Szolgálatra jelentkezem” – jelentette be Facebook-oldalán Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, miután befejezte nyaralását.

Bejegyzését azzal kezdte, hogy hálás, amiért három fiával egy hetet nyaralhatott, mielőtt megkezdődik „élete legnagyobb küzdelme”. Hangsúlyozta, hogy nem lehet megállni a következő 280 napban az óriási tét miatt – utalva a 2026 áprilisában esedékes országgyűlési választásra.

Bejelentette:

A Tisza Párt megindította kampányát az országgyűlési választásokra, melynek végén azt tervezi, hogy „közösen visszaveszi és emberségessé építi Magyarországot.”

Végül azt ígérte: „Engem minden pillanatban megtaláltok az első sorban”.

Magyar Péter nyaralásával azonos időben pénteken lemondott a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője ,Ordas Eszter. A tájékoztatás szerint a képviselőcsoport vezetője július 15-ével családi okok miatt válik meg tisztségétől, melyet később meg is erősített, azonban továbbra is él a kérdés, miszerint valóban ez áll-e a döntésének hátterében. Orbán Viktor miniszterelnök, Deák Dániel politikai elemző, továbbá Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint is Ordas Eszter lemondása reakció volt Varga Judit csütörtöki vallomására, melyben felfedte volt férje, Magyar Péter agresszivitását.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője sajtótájékoztatót tart Strasbourgban a júniusi választások eredményeképpen létrejövő Európai Parlament (EP) alakuló ülésének napján, 2024. július 16-án (Fotó: MTI/Purger Tamás)