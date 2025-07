Feszült a légkör Magyar Péter pártjában, a Fidesz szerint összeroppanás szélén áll a Tisza-frakció

Magyar Péter még a saját embereit is olyan lelki nyomás alatt tartja, amitől a Tisza-frakció az összeroppanás szélén áll – állapította meg Radics Béla, az erzsébetvárosi Fidesz elnöke, aki nemrég hosszú, őszinte beszélgetést folytatott és lelket öntött a Tisza Pártban lévő nagy nyomás miatt kiboruló ellenzéki képviselőtársába.

„Vajon miért van az, hogy a Magyar Péter által kiosztott pofonok végül mindig a mellette álló nőkön csattannak a legnagyobbat?” – vetette fel a kérdést Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán, ahol egy rendkívül tanulságos történetet ajánlott követői figyelmébe.

A budapesti Fidesz vezetője erzsébetvárosi kollégájának bejegyzésére reagált, amelyben Radics Béla rávilágított miért is olyan

feszült a légkör Magyar Péter pártjában.

Az erzsébetvárosi Fidesz elnöke közösségi oldalán felidézte, hogy múlt hétfőn az éjszakába nyúló közgyűlési ülés után a Tisza frakció egyik hölgy tagja a Fidesz frakcióirodán járt és rendkívül zaklatott állapotban kérte számon több képviselőnket a közgyűlési vita kapcsán.

„A közgyűlési csatában eléggé leszerepelt a Tisza frakció, személy szerint kicsit meglepődtem a rám zúduló frusztrációján, de aztán hamar megértettem, hogy ez nem véletlen. Nagy nyomás alatt állnak” – írta a tiszás képviselők lelkiállapotát bemutató fideszes politikus, aki szerint Ordas Eszter lemondása a budapesti frakció éléről nem volt előzmények nélküli.

„A Tisza-frakcióban több képviselő nagyon megviselt lelki állapotban van”

– állapította meg Radics Béla, aki felidézte, hogy tiszás képviselőnő visszatért hozzájuk és hosszasan beszélgettek.

„A beszélgetésből az is kiderült, hogy Kollár Kinga, de még Orbán Árpád is komolyan vívódik a fővárosi közgyűlésben zajló események miatt” – osztotta meg követőivel Radics Béla, aki úgy véli, túl nagy nyomás nehezedik felülről a Tisza politikusaira.

„Egyértelmű lett számunkra is, hogy nem egyszerű tiszás képviselőnek lenni” – szögezte le a kormánypárti politikus, aki azt is elárulta, hogy a Tisza Párt fővárosi képviselői is tisztában vannak azzal, hogy a kamuközvéleménykutatások hirdetik Magyar Péterék előnyét.

„Magyar Péter még a saját embereit is olyan lelki nyomás alatt tartja, amitől a Tisza-frakció az összeroppanás szélén áll”

– állapította meg Radics Béla.

„280 nap sok idő. Vajon ki lesz a Magyar Péter következő áldozata?” – vetette fel a kérdést bejegyzése végén a kormánypárti politikus.

Kiemelt kép: Bujdosó Andrea, a Tisza Párt képviselője, frakcióvezető-helyettes felszólal a Fõvárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. május 28-án. Mellette Barna Judit, a Tisza Párt képviselője. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)