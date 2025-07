Menczer Tamás: Ordas Eszter besokallt Varga Judit nyilatkozata után

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint igazat mondott Ordas Eszter, a Tisza Párt lemondott fővárosi frakcióvezetője akkor, amikor közölte: családi okok miatt távozik tisztségéből, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter, Magyar Péter volt feleségének nyilatkozata után egy nappal.

„Azt mondja, családi okok miatt. Így van. Csak ezek a családi okok Varga Judittal és Magyar Péterrel kapcsolatosak. Ordas Eszter Varga Judit nyilatkozata után besokallt. Látta Varga Judit nyilatkozatát, és tudja, hogy minden szava igaz. Tudja, hogy igaz, mert Magyar Péter a munkatársait is terrorban tartja – fogalmazott a kormánypárti politikus, aki szerint „bármit is hazudnak, mindenki tudja az igazságot.” Menczer Tamás azt is megjegyezte, hogy „Magyar Péter elől menekülnek a nő, a Tisza nemcsak apad, bomlik is.”

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy pénteken bejelentette lemondását a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője, Ordas Eszter, aki döntését családi okokkal indokolta. A tájékoztatás szerint a képviselőcsoport vezetője július 15-ével családi válik meg tisztségétől, a megüresedő képviselői mandátumot pedig Gerzsenyi Gabriella veszi át.

Többek között Deák Dániel politikai elemző is kifejtette véleményét a bejelentést követően. A politikai elemző saját forrásokra hivatkozva azt mondta, hogy a „Tisza fővárosi frakcióvezetője panaszkodott Magyar Péter agresszív stílusára – nem tudta már elviselni azt a terrort, amit Magyar Péter vele és a többi tiszás taggal szemben alkalmazott”. Hozzátette: „Nem engedte őket autonóm szereplőként viselkedni, a legapróbb részletekig megmondta, mit csinálhatnak, emellett rendszeresek voltak a leszidások is.” A lemondásra Orbán Viktor miniszterelnök úgy reagált: a Tisza már nemcsak apad, hanem bomlik is. A fővárosi frakcióvezető lelépett. Egy nő. Varga Judit nyilatkozata után egy nappal. Nincsenek véletlenek. Ami sok, az sok, és az igazság mindig kiderül. Vajon ki lesz a következő?”

Ordas Eszter szombaton a Facebookon megerősítette, hogy családi okok miatt távozik a fővárosi frakcióvezetői posztról, amiről már hetekkel ezelőtt döntött. Egyúttal azt is leszögezte, hogy továbbra is támogatja a Tisza Pártot és Magyar Pétert a „rendszerváltásban”.

Kiemelt kép: Menczer Tamás. (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)