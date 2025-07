Medveveszély Magyarországon: az éj leple alatt a szécsényfelfalui Kossuth úton kóborolhatott a vadállat

Komoly veszélyre figyelmezteti Szécsényfelfalu önkormányzata a helyieket ugyanis szemtanúk szerint csütörtök éjszaka medve kószált a Kossuth úton.

Ismét barnamedve bukkanhatott fel Nógrádban. Az éjszaka leple alatt Szécsényfelfaluban véltek medvét látni, amit be is jelentettek az önkormányzatnál – számolt be a Nool.hu. A Nógrád Vármegyei hírportál kiemelte, hogy

medveveszélyre figyelmeztetik a Szécsényfelfalu közelében élőket.

Keresztes Imre, a település polgármestere a helyi lapnak nyilatkozva elmondta, hogy egyelőre sem fotó, sem videó nem erősíti meg a vadállat jelenlétét.

„Egyelőre még bizonytalan, hogy tényleg medvét észlelhetett-e a bejelentő a településen, most próbálunk olyan kamerát találni, amelyik ráláthatott esetleg a Kossuth útra. Természetesen a bejelentést komolyan vettük, és fel is hívtuk a lakosság figyelmét” – hangsúlyozta a polgármester.

Egyre gyakrabban érkeznek hírek a medveészlelésről.

A barnamedvék természetes élőhelye az erdős hegyvidék, főként a Kárpátok és az Északi-középhegység. Az utóbbi években azonban a szlovákiai állomány növekedése miatt rendszeresen felbukkannak hazánkban is.

A barnamedve nem tekinti prédának az embert viszont, ha meglepetésszerű helyzetbe kerül, vagy megszokja az ember közelségét nagyon veszélyessé válhat. Tilos etetni és a közelébe menni, mert viselkedése kiszámíthatatlan, minden előjel nélkül hirtelen és gyorsan támadhat.

