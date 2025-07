Kiderült, mennyi pénzt kapott Ruszin-Szendi Romulusz a honvédségtől

Csütörtöki cikkünkben számoltunk be arról, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, aki 2023. április 27-én távozott a Magyar Honvédség éléről, továbbra is rendszeres jövedelemben részesül az államtól. A jelenleg a Tisza Párt honvédelmi szakértőjeként Ruszin-Szendi Romulusz több mint egy évvel leváltása után is körülbelül

1,3 millió forintot kap havonta a Magyar Honvédségtől.

A juttatás „honvédelmi szolgálati juttatás” és „önkéntes tartalékos szolgálati jogviszony” címen érkezik számlájára. Az Index kérdéseket is küldött a Tisza Párthoz Ruszin-Szendi jelenlegi jövedelmével kapcsolatban. Válaszában a párt nem tagadta, hogy a jogszabályok alapján járó juttatást továbbra is megkapja a volt katonai vezető.

A párt indoklása szerint Ruszin-Szendi Romulusz „nem vesz fel havi ötmillió forintos közpénzt a semmiért”. Ezen túlmenően hangsúlyozták, hogy a korábbi vezérkari főnök – aki a Magyar Honvédség történetének legfiatalabb vezetője volt – jelenleg szakértőként támogatja a Tisza Párt munkáját.

Az Index úgy tudja, hogy ezzel Ruszin-Szendi Romulusz jelenleg az állam által legjobban fizetett ellenzéki politikus.

Bár a Tisza Párt érvei szerint a támogatás indokolt és szabályos, a helyzet mindenképp sajátos: egy ellenzéki politikus, aki aktívan kampányol és vesz részt a közéletben, közben közpénzből finanszírozott juttatást kap a hadseregtől.

Kiemelt kép: Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: MTI/Ujvári Sándor)