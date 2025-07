Orbán Balázs: Nem fogjuk hagyni, hogy Ukrajna tönkretegye a magyar gazdákat

Veszélyes szakaszba lépett az Európai Bizottság és Ukrajna közötti szabadkereskedelmi tárgyalás – írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-oldalán azzal kapcsolatban, hogy Brüsszel elvi megállapodást kötött Kijevvel a 2016-os szabadkereskedelmi szerződés (DCFTA) felülvizsgálatáról.

Orbán Balázs hozzátette, a megállapodást azzal a jelszóval írták alá, hogy hosszú távú, kölcsönös előnyöket biztosít – többek között a gazdák számára. A miniszterelnök politikai igazgatója azonban figyelmeztetett:

„valójában ez a tervezet kifejezetten hátrányos a magyar gazdáknak.”

A megegyezés értelmében az ukrán mezőgazdasági termékek dömpingszerűen eláraszthatnák az uniós piacokat anélkül, hogy meg kellene felelniük az EU szigorú előírásainak. A gyakorlatban ez három dolgot jelentene Orbán Balázs szerint.

Drasztikusan megnőne az importmennyiség az ukrán cukorból, búzából, baromfiból, tojásból, kukoricából és mézből.

Ezzel együtt rekordmagas kvótákat jelentene a vajjal, tejporral, malátával, zabbal, gluténnel és árpadarával szemben.

Mindez együtt azt jelenti, hogy korlát nélkül jöhetne az unióba az ukrán teljes tejpor, erjesztett tej, gomba, szőlőlé.

Ez azért is problémás, mivel a magyar gazdák olyan állatjóléti, környezetvédelmi és minőségi normáknak felelnek meg, amelyek fokozatos átvételét Ukrajna csak 2028-ig vállalja feltéve, „ha egyáltalán betartja majd őket” – tette hozzá. „Mi fog történni, ha Ukrajna nem tartja magát az uniós előírásokhoz? Jelen állás szerint semmi, ugyanis nem rendeltek szankciókat a szabályok megsértéséhez” – vonta le a következtetést Orbán Balázs.

„Ez a tervezet brutális versenyhátrányt jelentene az uniós, köztük a magyar mezőgazdáknak”

– jelentette ki, valamint szerinte mindez azt a célt szolgálja, hogy Ukrajna felé lejtsen a pálya, mivel ez is része annak a brüsszeli stratégiának Orbán Balázs szerint, amely Ukrajnát fokozatosan integrálná az EU-ba, végül pedig csatlakoztatná is. Szerinte ebben a hazai ellenzéknek is jelentős szerep hárul, Orbán Balázs emlékeztetett: a Tisza Párt agrárpolitikusa pedig nemrég egy lakossági fórumon azt tanácsolta, a magyar gazdák jobban teszik, ha felkészülnek arra, hogy az olcsó ukrán mezőgazdasági áruk elárasztják az uniós piacot.

Orbán Balázs kijelentette: „a magyar kormány továbbra is fenntartja az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó nemzeti importtilalmat.” Emellett világossá tették, hogy csak olyan termék léphet az uniós piacra, amely valóban megfelel az EU-s szabványoknak nem 2028-ban és ígéretként, hanem most és teljes mértékben.

„Amíg ez nem történik meg, addig nincs helyük a magyar piacon”

– szögezte le Orbán Balázs.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Bizományosi: Oláh Tibor)