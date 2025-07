Az NGM szerint minden idők legalacsonyabb szintjére csökkent a regisztrált álláskeresők száma hazánkban

A kormány mindent megtesz azért, hogy mindenki, aki akar és tud, az dolgozhasson, ennek érdekében célzott programokkal segíti az álláskeresők mielőbbi elhelyezkedését – hangoztatta csütörtöki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Mint hozzátették, Brüsszel nyomásgyakorlása ellenére a kormány nem Ukrajnára, hanem a magyar munkavállalók, kiemelten a gyermekes családok támogatására fordítja Magyarország forrásait. A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően minden idők legalacsonyabb szintjére csökkent a regisztrált álláskeresők száma Magyarországon, számuk tavalyhoz és az előző hónaphoz képest is több mint 3 ezerrel csökkent.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatait idézte az NGM, amelyek alapján 2025 júniusában 219 599 álláskeresőt regisztráltak, ami tavalyhoz, illetve az előző hónaphoz képest is több mint 3 ezer, 2010-hez képest pedig 326 ezer fős csökkenést jelent.

Czomba Sándor, az NGM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára a közleményben hangsúlyozta: a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy mindenki, aki akar és tud az dolgozhasson. A kormányzati intézkedések eredményességét tükrözi, hogy a rendszerváltozás óta egyszer sem volt még ilyen alacsony a regisztrált álláskeresők száma, mint idén júniusban. A magyar foglalkoztatottság Európa élmezőnyéhez tartozik, 2010 óta már 1 millióval többen – közel 4,7 millióan – dolgoznak Magyarországon, miközben az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt. A fizetések ráadásul egyre többet is érnek: több mint 1,5 éve folyamatosan nőnek a reálbérek, így a családok egyre több pénzből tudnak gazdálkodni.

Emlékeztettek: az álláskeresők minél gyorsabb elhelyezkedését célozza a 30 év alatti fiatalokat és inaktívakat támogató Ifjúsági Garancia Plusz program, valamint a hasonlóan uniós forrásból megvalósuló, 30 év felettieket segítő program. A kezdeményezések keretében az álláskeresők bértámogatást, valamint lakhatási és utazási térítést kapnak.

Eddig több mint 44 ezer regisztrált álláskereső talált munkát a programok révén, több mint 50 milliárd forint uniós támogatásból – ismertette az NGM.

Felidézték: a kormány márciusban ismét elindította a „Közfoglalkoztatásból versenyszférába 2025.” programot, amelynek célja, hogy a megfelelő motivációval és szakképzettséggel rendelkező közfoglalkoztatottak tartós álláshoz jussanak a versenyszférában. Emellett 1,5 milliárd forintos keretösszegű „Munkából munkába” programmal támogatja az elbocsátott munkavállalók mielőbbi újbóli elhelyezkedését is.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel az „Év Felelős Foglalkoztatója 2025” pályázat beadásának határidejét 2025. július 15. napjáig meghosszabbodik.

Az idén 10. jubileumi alkalommal meghirdetett pályázat elősegíti a felelős foglalkoztatói szemléletmód hazai fejlődését, valamint támogatja a munkahelyek megőrzését, emellett pozitív hatása van a foglalkoztatottság további növelésére is. A szervezetek pályázhatnak – többek között – a munka-magánélet közti egyensúly, közösségépítés, csapatépítés, képzés, kompetenciafejlesztés, egészségmegőrzés, tehetséggondozás, munkahelyi környezet, társadalmi szerepvállalás terén, továbbá minden olyan tevékenységgel, amelyek egyértelműen felelős foglalkoztatási célt valósítanak meg. A díjra idén is 5 kategóriában pályázhatnak a vállalkozások: elismerés jár a felelős foglalkoztatás terén legjobban teljesítő kisvállalkozásoknak, középvállalkozásoknak, nagyvállalatoknak és az egyéb gazdálkodó szervezeteknek is – részletezte az NGM.

