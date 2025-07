Az év eddigi legforróbb napja lehet a csütörtök: szinte az összes vármegyére kiadták a figyelmeztetést, akár 40 fok is előfordulhat

Érdemes vigyázni csütörtökön a szabad ég alatt tartózkodóknak, mert a időjárás-jelentés szerint akár 39-40 fok is lehet július 3-án délután. Egyúttal ez lehet az eddigi legmelegebb nap 2025-ben Magyarországon, ám a kánikula a következő napokban is megmaradhat, amely akár ezt az értéket is túlszárnyalhatja majd.

Csütörtökön nagyrészt felhőtlen időre van kilátás, ugyanakkor délutántól a nyugati, valamint az északnyugati tájakra kevés – főként magasszintű – felhőzet, míg estefelé kisebb zápor, zivatar is besodródhat. A HungaroMet Zrt. prognózisa szerint a délies, majd estétől az északnyugatira forduló szelet az Észak-Dunántúlon egyre több helyen kísérik majd élénk, néhol pedig erős széllökések. A jelentés szerint délután lesz a legmelegebb csütörtökön, ekkorra a hőmérséklet 34 és 39 fok között alakulhat, késő estére azonban 21 és 29 fok közti idő valószínű. Ezek alapján az idei év egyik legforróbb napja lehet július 3-a, ám a következő napokban várható még hasonló időjárás, például július 6-án, vasárnap, amikorra 32-38 fok közti időre van kilátás. A hőség miatt Magyarország összes vármegyéjére figyelmeztetést adtak ki. Ennek értelmében több vármegyében narancssárga, vagyis másodfokú figyelmeztetés van érvényben, köztük Pest, Csongrád-Csanád és Fejér vármegyében is. Az érintett térségekben a napi középhőmérséklet 27 fok felett alakulhat. (Forrás: HungaroMet) Pénteken elsősorban délután, este elszórt zivatar kialakulhat, nagyobb eséllyel az Északi-középhegység, Észak-Alföld térségében, illetve a Dunántúl délnyugati részein, amelyekhez viharos (óránként 60-75 kilométeres) széllökés társulhat. Várhatóan az Északi-középhegység térségében egy-egy intenzívebb zivatar sem zárható ki jégeső (mintegy 2 centiméter átmérő vagy afeletti), lokálisan jelentősebb mennyiségű csapadék (15-35 milliméter), viharos (óránként 60-90 kilométeres) széllökés kíséretében. Késő estig a középső területeken, az Alföldön fordulhat még elő néhol zivatar. Ezt mondja csütörtökre az orvosmeteorológia Az Időkép felületén megjelenő orvosmeteorológia szerint csütörtökön nincs időjárási front felettünk, de a hőség tovább fokozódik. A jelentés szerint a nagy napi hőingás és a gyors délelőtti melegedés továbbra is megterhelheti a melegedésre érzékenyek szervezetét, fejfájás, migrén, vérnyomás-ingadozás, keringési panaszok, szédülés és rosszullét egyaránt jelentkezhet. A szeles északnyugati és északi tájakon élők körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, emellett ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. Nagy lesz a napszúrás és a hőguta veszélye, ezért a késő délelőtti, kora délutáni órákban nem érdemes a napon tartózkodni. A jelentés szalmakalap viselését javasolja, valamint a bőr megfelelő védelmét. Az UV-sugárzás 11 és 16 között országszerte nagyon erős, illetve extrém erős szintre kerülhet. Emellett kiemelik az immunrendszer erősítését, szezonális zöldségeket, gyümölcsök fogyasztásával. Ezen túlmenően a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is felhívja a figyelmet az orvosmeteorológia. A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)