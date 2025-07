Annyi pénzt kap havonta az államtól Ruszin-Szendi Romulusz, mint amennyibe a zsírleszívása került az adófizetőknek

Ruszin‑Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség korábbi vezérkari főnöke és jelenleg a Tisza Párt biztonságpolitikai szakértője az utóbbi hónapokban több súlyos botrány főszereplőjévé vált. A nyilvánosságra került ügyek egyszerre érintenek közpénz-felhasználást, hatalommal való visszaélést és több, politikailag kényes kérdést. A volt katonatiszt ügye azért is kényes, mert mint az Index birtokába került újabb dokumentumokból kiderült: a Tisza Párt egyik aktív vezető politikusa mind a mai napig fizetést kap a Magyar Honvédségtől. Ezt a Tisza Párt is elismerte a lapnak küldött válaszában.

Az Index információi szerint Ruszin-Szendi Romulusz tábornok még mindig kap fizetést a Magyar Honvédségtől. Úgy tudják, a honvédelmi szolgálati juttatás, illetve az önkéntes tartalékos szolgálati jogviszony címen jelenleg is folyósítanak számára egy körülbelül 1,3 millió forintos összeget. A juttatásról kérdéseket küldtek a Tisza Párt biztonságpolitikai szakértőjének, akinek nevében a Tisza Párttól sajtókapcsolatok aláírással érkezett válasz a laphoz. A válaszlevél szerint Ruszin-Szendi Romulusz csak a jogszabályok alapján járó juttatásban részesül. A levélben még azt is fontosnak tartották megjegyezni, hogy a magyar Honvéd Vezérkar valaha volt legfiatalabb vezetője szakértőként segíti a Tiszát.

Ruszin-Szendi Romulusz felmentése óta sokkal többet szerepel a hírekben, mint vezető katonatisztként. A legnagyobb visszhangot kiváltó eset a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) 2025. június végi jelentése nyomán robbant ki.

Eszerint Ruszin‑Szendi 2022-ben, még vezérkari főnökként, a Honvédkórházban esztétikai zsírleszíváson esett át, a műtét költségeinek mintegy 1,2 millió forintos részét pedig nem ő, hanem a kórház – vagyis az állam – állta. A beavatkozást ráadásul egy másik személy társadalombiztosítási (taj) száma alatt rögzítették a rendszerben, hogy ne lehessen azonosítani a tényleges kedvezményezettet. Ruszin‑Szendi elismerte a műtét tényét, ugyanakkor tagadta a szabálytalanságokat.

A zsírleszívás ügye mellett korábban is napvilágot láttak vitatható esetek a volt vezérkari főnökkel kapcsolatban. 2025 februárjában derült ki, hogy közel 928 millió forintból építtetett magának szolgálati rezidenciát Dunakeszin, amely a megszokottnál jóval fényűzőbb – többek között masszázsmedence is épült az ingatlanhoz. Az ingatlanfinanszírozás mértéke erősen megkérdőjelezhető, és felveti a túlárazás gyanúját is, ugyanakkor hivatalos büntetőeljárás eddig nem indult az ügyben.

Egy másik nagy port kavart ügy az úgynevezett helikopterezés volt. Ruszin-Szendi tábornok rendszeresen igénybe vette a honvédség légi eszközeit nem hivatalos ügyekre. Egy ebesi lakos beszámolója szerint a volt vezérkari főnök több alkalommal helikopterrel látogatta meg feleségét. Egy másik forrás szerint a volt vezérkari főnök többször is a honvédség helikopterével utazott labdarúgómeccsekre.

A botrányok politikai vetülete is erős: a kormányzat szerint a volt vezérkari főnök többször képviselt ukránbarát álláspontot NATO-üléseken, például a „Slava Ukraini!” (Dicsőség Ukrajnának!) köszöntés használatával, ami nemzetbiztonsági kockázatot jelenthetett.

Ruszin-Szendi altábornagy az orosz–ukrán háború kitörése után négy NATO-vezérkarfőnöki ülésen vett részt, ahol következetesen eltért a számára kiadott mandátumtól. A Honvédelmi Minisztérium vizsgálata különösen súlyos megállapításként rögzítette, hogy Ruszin-Szendi az ülésekről készített jelentéseiben olyan elemeket is feltüntetett, amelyeket valójában nem mondott el.

Így a feletteseit és a kormányzatot félrevezetve azt a látszatot keltette, hogy a NATO-üléseken a magyar mandátumnak megfelelően járt el. Ruszin‑Szendi ezeket a vádakat határozottan visszautasította, és politikai boszorkányüldözésnek nevezte a vele szembeni fellépést.

Kiemelt kép: Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség korábbi vezérkari főnöke (Fotó: MTI/Ujvári Sándor)