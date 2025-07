Szijjártó Péter: A határ a csillagos ég Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolatában

Az elmúlt hónapok során sikerült megteremteni az amerikai–magyar kapcsolatok új aranykorának stabil alapjait, Donald Trump elnök hivatalba lépése óta a barátság felváltotta a kioktatást, a vádaskodást és a megbélyegzést – jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

A tárcavezető az amerikai függetlenség napja alkalmából rendezett ünnepi fogadáson mindenekelőtt leszögezte, hogy az Egyesült Államokhoz hasonlóan Magyarország is rendkívüli jelentőséget tulajdonít a függetlenségnek. „Mi büszkék vagyunk arra, hogy azokhoz az országokhoz tartozunk, amelyeknek többször is meg kellett küzdeniük a saját szabadságukért és szuverenitásukért.”

„Büszkék vagyunk arra, hogy szabadságharcos nemzetnek tekinthetjük magunkat”

– mondta. „És büszkék vagyunk arra is, hogy az elmúlt hónapokban sikerült megteremtenünk az amerikai-magyar kapcsolatok, az amerikai-magyar barátság új aranykorának stabil alapjait” – fűzte hozzá. Majd a budapesti amerikai nagykövet döntő szerepét méltatta ebben, és egyetértését fejezte ki Robert Palladino azon megjegyzésével kapcsolatban, miszerint mostanra „eltűnt a kétoldalú kapcsolatokból a kioktatás, a vádaskodás és a megbélyegzés. Donald Trump elnök hivatalba lépése óta gyakorlatilag minden megváltozott a világban.”

„És ez nem túlzás, tekintve, hogy megkezdődött a józan ész forradalma.”

„Mi, magyarok, büszkék vagyunk arra, hogy ennek a forradalomnak a zászlóvivői között vagyunk” – húzta alá. „Trump elnökkel a világ biztonságosabbá vált. Az újabb háborúk rövidebbek lettek, a régiek pedig, úgy tűnik, hogy kifulladnak. Trump elnökkel az olyan kifejezések, mint a béke, a béketárgyalások vagy a fegyverszünet, ismét legitim módon használhatók. Azok pedig, akik több mint három éven át támadtak minket azért, mert ezeket a szavakat használtuk, most szintén használják ezeket” – folytatta.

Szijjártó Péter az amerikai nagykövet rezidenciáján elmondott beszédében kifejtette, hogy a két ország igen hasonló stratégiát követ a határvédelem és az illegális migráció elleni küzdelem terén is.

„Az illegális bevándorlás tapasztalatai Nyugat-Európában kristálytiszták.”

„Ezek bizonyítják, hogy igazunk van, amikor ragaszkodunk szuverén jogunkhoz, hogy szuverén döntést hozzunk arról, kit engedünk be saját országunk területére, és kivel vagyunk hajlandók együtt élni” – vélekedett. Kitért arra is, hogy Magyarország és az Egyesült Államok kormányzata egyaránt nagy hangsúlyt fektet a családok támogatására és a hagyományos értékek megerősítésére. „Büszkék vagyunk arra is, hogy tegnap elindítottuk az európai kontinens legnagyobb adócsökkentési programját, és GDP-nk öt százalékát fordítjuk a családok támogatására, ami az OECD-országok között vezető pozíciót jelent számunkra” – emlékeztetett. Illetve érintette a kétoldalú gazdasági együttműködés kérdéseit is, rámutatva, hogy

tavaly új rekordot döntött a kereskedelmi forgalom, és az amerikai vállalatok a harmadik legnagyobb beruházói csoportot alkotják hazánkban.

Majd hozzátette, hogy az elmúlt tíz évben 140 amerikai vállalat befektetéséhez nyújtott támogatást az állam, így segítve elő húszezer munkahely létrejöttét. Emellett tájékoztatása szerint tizennégy amerikai vállalattal kötött a kormány eddig stratégiai együttműködési megállapodást.

A miniszter azt is bejelentette, hogy az Egyesült Államokban rövidesen új magyar konzulátus nyílik meg Bostonban, valamint hogy a magyar kormány a friss döntése értelmében kilencmilliárd forint értékben ad támogatást amerikai vállalatok befektetéseihez az autóiparban, az elektromobilitásban és a digitális kutatás-fejlesztésben.

„Az óceán túloldalán azt mondják, hogy Amerika az első. Az óceán ezen oldalán mi azt mondjuk, hogy Magyarország az első.”

„És az »America first« és a »Hungary first« elvek lehetőséget adnak nekünk arra, hogy barátságunkat olyan szintre emeljük, ahol a határ a csillagos ég” – fogalmazott. „Isten áldja a szabadságot szerető és a szabadságért küzdő csodálatos nemzetet, az Egyesült Államokat, és Isten áldja az amerikai–magyar barátságot, amelynek érdekében a következő időszakban is hatalmas erőfeszítéseket fogunk tenni” – összegzett.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/KKM)