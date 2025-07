Pride-botrány: a Csík zenekar énekesnője be is perelheti a daluk jelentését eltorzító nőnek öltözött férfit

Új jelentéstartalommal ruházhatta fel a Csík zenekar előadásában lejátszott dalt a Pride-on egy nőnek öltözött férfi előadó, aki a kokárdát földre dobta, a transzgender zászlót viszont magasba emelte. Így ez a produkció átdolgozásnak is minősülhet, ez esetben szerzői jogok is sérülhettek, és Majorosi Marianna akár be is perelheti a hangját a drag queen show-ban felhasználó Mia Szösz művésznevű nőnek öltözött férfit.

Elsők között számoltunk be arról, hogy a Fővárosi Önkormányzat által szervezett múlt szombati Pride-parádén a drag queen show keretében nőnek öltözött férfiak léptek színpadra. Sokan felháborodtak a Mia Szösz művésznevű előadó műsorán, aki a Csík zenekar Most múlik pontosan című átdolgozására táncolt és tátogott, majd ledobta magáról a kokárdát, és transzgender zászlót lengetett. Kapcsolódó tartalom Menczer Tamás: Kokárdát nem dobálunk, nemzeti szimbólumokat nem gyalázunk! A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója felszólította a Pride egyik fellépőjét, hogy kérjen bocsánatot a Csík zenekar Kossuth-díjas énekesnőjétől. „Van, aki erre büszke. Mi nem kérünk belőle!” – így értékelte Orbán Viktor a produkciót a közösségi oldalán, ahol a kommentszekcióban megjelent Majorosi Marianna, a Csík zenekar énekese is, aki sérelmezte, hogy felhasználták a hangját a szóban forgó műsorhoz. A hirado.hu-nak telefonon sikerült elérnie a Kossuth-díjas előadóművészt, aki arról számolt be, hogy éppen nyaralását tölti, ám a Pride-dal kapcsolatos botrány miatt gyakran csöng a telefonja, több orgánum is próbálja elérni. Hangsúlyozta, hogy az üggyel kapcsolatban mindent leírt az Orbán Viktor oldalán olvasható kommentben, és elszántnak tűnik abban a tekintetben is, hogy jogi megoldásokat keres annak érdekében, hogy többet ne tudják felhasználni a hangját a drag queen show-hoz hasonló produkciókban. A hirado.hu megkeresett egy a szakmai körökben a szerzői és személyiségi jogok szakértőjeként emlegetett ügyvédet. Kapcsolódó tartalom Orbán Viktor üzent a Csík zenekar énekesnőjének Staub Tímea érdeklődésünkre kifejtette, hogy könnyen lehet, hogy az adott dal tekintetében Majorosi Marianna előadóművész akár szerzőnek is minősülhet. Az alapdalt és a szöveget a Quimby együttes írta, de nyilván az ő engedélyükkel jogszerűen dolgozták át a számot, amely új hangszerelést kapott, így a Csík zenekar is szerzői vagy társszerzői minőségben jelenhet meg az adott performansz esetében. Az ügyvéd a közösségi médiában terjedő felvétel alapján elmondta, hogy a nyilvános közvetítéshez vagy sugárzáshoz nem szükséges közvetlenül a szerző jóváhagyása, mivel az Artisjustól kell felhasználási engedélyt kérni. Mia Szösz fellépő a Budapest Büszkeség rendezvényen (eredetileg Budapest Pride-felvonulás) a Műszaki Egyetem előtt 2025. június 28-án (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd) „Nem tudjuk, hogy ez megtörtént-e, de feltételezzük, hogy engedélyt kértek az Artisjustól a dal felhasználására. A világhálóra feltöltött videófelvétel tanúsága szerint úgy tűnik, a zenei anyag tekintetében a szerzeményt nem írták át, nem torzították el, valószínűleg a dal felvételről egy az egyben elhangzott a Csík zenekar előadásában. Így a nyilvános előadás jogát vélhetően nem sértették meg” – magyarázta a szakember, aki azt is hangsúlyozta, hogy a sajtóban fellelhető információk nem elengedők az ügy pontos megismeréséhez. Kapcsolódó tartalom „Mélységesen felháborít, hogy ezt tették” – Tiltakozik a Csík zenekar énekesnője, amiért a Pride-on felhasználták a hangját Felhasználták a Csík zenekar énekesnőjének a hangját a Pride parádé drag show-jában. „Határeset” – vélekedett az ügyvéd, amikor arról faggattuk, élhet-e jogi kifogással, perelhet-e a Pride-on előadott műsor miatt Majorosi Marianna, aki sérelmezte, hogy felhasználták a hangját a drag queen produkcióhoz. „Az úgynevezett átdolgozáshoz már szükséges a szerző engedélye. Ebben az esetben is felmerül a kérdés, hogy a szóban forgó produkció átdolgozásnak tekinthető-e. Úgy vélem, a szó szoros értelmében nem átdolgozás, hiszen a dal, a hang, a hangzásvilág nem módosult, viszont ha az előadásmód olyan többlettartalommal ruházta fel az eredeti művet, ami torzíthat annak eredeti jelentéstartalmán, akkor bizony szükséges a szerző engedélye” – magyarázta a szakember. „A szerző személyhez fűződő jogát sérti a művének becsületére vagy jó hírnevére sérelmes mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, megváltoztatása és a művel kapcsolatos más ilyen jellegű visszaélés” – sorolta az ügyvéd, aki szerint a zenemű megcsonkítása, megváltoztatása, eltorzítása nem történt meg, viszont a színpadi előadásmód felruházhatta a művet másik jelentéstartalommal. Staub Tímea szerint amennyiben jogi lépéseket latolgat Majorosi Marianna, az átdolgozás kérdésén érdemes gondolkodni. „Ez nyilvánvalóan kicsit személyes, politikai és művészi szempontból is érzékeny kérdés” – tette hozzá az ügyvéd. A botrány kapcsán az eredeti dalt szerző Quimby zenekar is sérelmezte, hogy nem kértek engedélyt tőlük a dal drag queen show-ban való felhasználásához. „Ez az a dal, ami megszületése óta rengeteg helyzetben megszólalt már, ezekről mi is legtöbbször csak utólag értesülünk. A jelenlegi szabályozás szerint ugyanis nem szükséges a szerzőktől előzetesen engedélyt kérni… Arra kérünk minden szervezőt, hogy ha szeretnék felhasználni a zenénket, előtte jelezzék nekünk, hogy az milyen kontextusban történne. Ez nemcsak a jogokról szól, hanem arról is, hogy tiszteletben tartsuk a művészi munkát és a mögötte álló szándékot” – olvasható a Quimby bejegyzésében. A művészek különösen érzékenyen szoktak reagálni, amikor szerzeményüket, hangjukat politikai rendezvényeken használják fel a beleegyezésük nélkül. Nem ez az első ilyen botrány a hazai könnyűzenében. Kapcsolódó tartalom Varga Miklós a hirado.hu-nak: Nem szeretném, hogy egy platformon említsenek Magyar Péterrel Több ismert előadóművész is elhatárolódott Magyar Pétertől, miután szerzeményeiket felhasználták a múlt hétvégi tüntetésen. Emlékezetes, hogy a Tisza Párt tavaly tavaszi rendezvénye után mély felháborodásának adott hangot többek között Demjén Ferenc, Varga Miklós vagy a Bikini zenekar vezetője, Németh Alajos is, amiért az ellenzéki párt tüntetésén az engedélyük nélkül adták elő a slágereiket. Kiemelt kép: Majorosi Marianna Kossuth-díjas énekes és táncművész, pedagógus, a Csík zenekar tagja a Hogy volt?! című tv-műsor felvételén, az MTVA Kunigunda utcai gyártóbázisának 3-as stúdiójában (Fotó: MTVA/Zih Zsolt)