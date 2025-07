Elhunyt a Magyar Televízió legendás riportere, Forró Tamás

75 éves korában meghalt Forró Tamás, aki először a Magyar Rádióban dolgozott, majd a Magyar Televízióban vált igazán ismert riporterré.

Forró Tamás halálhírét a Blikk hozta nyilvánosságra egy hétfőn megjelent cikkben. A lap szerint

Forró Tamás még márciusban, 75 éves korában halt meg, de korábban nem kapott nyilvánosságot a hír.

A lapnak nyilatkozva most a riporter egykori kollégája, Havas Henrik is erősítette meg a hírt.

Forró Tamás a Magyar Rádióban kezdte pályafutását, ahol szolnoki tudósítóként dolgozott tíz évig. 1985-ben azért távozott Szolnokról, mert független jelöltként indult az országgyűlési választáson, amit a megyei pártvezetés nem vett éppenséggel jó néven – idézte fel az Index.

Később Budapestre került, a rádió Krónika rovatához, majd Havas Henrikkel együtt indították el az Első Kézből című műsor.

Országos hírnevet viszont már a Magyar Televízió riportereként szerzett, különösen a Nap-kelte című műsorban, amelyet szintén Havas Henrikkel együtt vezettek.

Forró a 80-as és 90-es évek médiavilágának meghatározó alakja lett, oknyomozó riportjai és politikai-gazdasági témákat feldolgozó műsorai révén a rendszerváltás idején is jelentős hatást gyakorolt. Később több másik sajtóterméknél is dolgozott, többek között a 168 órában és a Nap TV-nél. Emellett az üzleti életben is kipróbálta magát: több médiaérdekeltsége is volt a rendszerváltás utáni években.

Ismerői „kemény, igazságkereső” újságíróként jellemezték. Ugyanakkor megítélését beárnyalta, hogy később, a rendszerváltás után kiderült:

1976-tól Szilágyi Ákos fedőnéven jelentéseket írt a III/III-as csoportfőnökségnek.

Havas Henrik elmondása szerint kapcsolatuk az ügynökmúlt kiderülése után megromlott, utána már nem tartották egymással a kapcsolatot. A 2000-es években pedig egy brókerbotrány, a Kulcsár-ügy egyik mellékszereplője lett, amikor kiderült, hogy családi cégéhez 164 millió forint érkezett egy offshore cégen és Kulcsár Attila arab üzleti kapcsolatán keresztül. Ezt követően fokozatosan eltűnt a nyilvánosságból: egy ideig régiségkereskedéssel foglalkozott, illetve galériát üzemeltetett Budapesten, majd főként külföldön élt. Az utóbbi években teljesen visszavonultan, a reflektorfényt kerülve töltötte napjait.

2025 tavaszán, 75 éves korában halt meg, de kívánságára halálhírét hónapokig titokban tartották, csak szűk ismerősi körében volt ismert.

„Forró Tamás pályafutása rendkívül ellentmondásos: miközben a magyar oknyomozó újságírás egyik úttörőjeként, rádiós és televíziós szakemberként sokan elismerték, ügynökmúltja, üzleti ügyei és a hozzá kapcsolódó botrányok miatt legalább annyian bírálták. Egykori kollégái szerint zseniális rádiós volt, de emberi kapcsolatai sokszor konfliktusosak voltak. Halálával a magyar média egyik legvitatottabb, de kétségtelenül jelentős alakja távozott” – összegezte életrajzát az Imprex.hu.

Kiemelt kép: Havas Henrik és Forró Tamás, a Nap Televízió munkatársai munka közben 1990. szeptember 8-án (Fotó: MTI/Kiss G. Péter)