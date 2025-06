Szentkirályi Alexandra: Magyarország jövőjéről csak a magyarok dönthetnek

„Magyarország sorsa nem lehet idegen érdekek eszköze” – fogalmazott bejegyzésében Szentkirályi. Mint írta, „a Tisza Párt körül sorra jelennek meg a külföldi hálózatok emberei. Tseber Roland után most Anne Applebaum, a Soros-féle hálózat oszlopos tagja és a CIA-val szorosan együttműködő NED volt vezetője tartott eligazítást Budapesten a Tisza Pártnak.”

A bejegyzés szerint a magyar embereknek joguk van tudni, kik és milyen érdekek mozgatják a háttérből az ellenzéki pártokat. A politikus felteszi a kérdést:

„Ki hívta meg őt Budapestre, és mit keres egy háborúpárti, ukránbarát háttérember a Tisza Párt körül?”

Szentkirályi szerint „nem véletlen, hogy az ellenzéki pártok körül mindig ugyanazok a pénzek, ugyanazok a szervezetek, ugyanazok az arcok tűnnek fel újra és újra – csak a párt logó és név változik.”

A poszthoz csatolt videóleiratban az is elhangzik, hogy Anne Applebaum „titkos eligazítást tartott Budapesten a Tisza Pártnak.” Az amerikai publicistáról elhangzik, hogy tanácsadóként részt vett a 2022-es választásokat célzó külföldi befolyásolási kísérletben, az Action for Democracy szervezetében, és „a CIA ernyőszervezeteként működő NED igazgatótanácsában is ült.”

A politikus emlékeztetett arra is, hogy Applebaum férje, Radosław Sikorski jelenlegi EP-képviselő, aki korábban lengyel külügyminiszterként vált ismertté, „a legvéresebb háborúpárti politikusok közé tartozik”, és ő volt az, aki

„az Északi Áramlat felrobbantását megköszönte Biden Amerikájának.”

Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott: „Mi keresnivalója van egy háborúpárti ukránbarát ügynöknek egy magyarországi pártnál? A magyar embereknek joguk van tudni, hogy a Tisza Párt milyen külföldi érdekeknek megfelelően akarja befolyásolni a magyar nemzet jövőjét.”

A bejegyzés végén világos politikai állásfoglalás is megfogalmazódik: „Nincs régi meg új ellenzék, csak a logó más. A lóvé és a parancsok ugyanonnan jönnek. Mi pedig ugyanúgy fogunk harcolni ellenük, és le is fogjuk győzni őket.”

A politikus végül megerősítette: „Magyarország nem kér mások háborújából, mások befolyásából. Hazánk jövőjéről csak mi, magyarok dönthetünk!”

Kiemelt kép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője (Fotó: MTI/Illyés Tibor)