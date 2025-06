Pride-parádé: feljelentés történt a drag queen show miatt

Kiskorú veszélyeztetése és szeméremsértés gyanúja miatt tett feljelentést a Budapesti Rendőr-főkapitányságon Tényi István a Pride-on történt drag queen show miatt.

A rendőrséghez fordult a Budapest Pride-on történt drag queen show miatt Tényi István – tudta meg a Magyar Nemzet. Tényi a beadványában leírta, hogy a szombati rendezvényen gyermekek is részt vettek, és előttük is zajlott a nőnek öltözött férfiak bemutatója. Erről videó is készült.

A felvételen látszik, hogy nőnek öltözött férfiak, többnyire az ízléstelenség határát átlépő, extrém külsőségekkel léptek színpadra. Rajtuk kívül is jó néhány hiányos öltözetű homoszexuális ember vonult a Pride-on, láthatóan a szexualitás középpontba helyezésével.

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy Budapest Büszkeség menete címmel idén a Fővárosi Önkormányzat szervezésben zajlott a Pride-paradé. Karácsony Gergely pedig a melegfelvonulás végén tartott beszédében az LMBTQ-propaganda és Ukrajna mellett is hitet tett.

Kiemelt kép: A Budapest Büszkeség-rendezvény (eredetileg Budapest Pride-felvonulás) résztvevői a Károly körúton 2025. június 28-án (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)