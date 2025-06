Orbán Viktor: Idelent mindenki Kapu Tibor szeretne lenni – a miniszterelnökkel beszélgetett a magyar kutatóűrhajós

Kapu Tibor és az Axiom-4 csapata már elkezdte a tudományos kísérleteik előkészületeit – ez derül ki a HUNOR program közösségi oldaláról. A magyar kutatóűrhajós csütörtökön érkezett meg a Nemzetközi Űrállomásra. Kapu Tibor részt vett egy videóbeszélgetésen is Orbán Viktor miniszterelnökkel. Szó esett az indításról, súlytalanság élményéről és a magyar kísérletekről is. A teljes beszélgetést itt nézhetik vissza.

Orbán Viktor miniszterelnökkel beszélgetett Kapu Tibor kutatóűrhajós

„A Nemzetközi Űrállomásnak van egy nagyon híres modulja, amit úgy hívunk, hogy Kupola. Ez a Kupola egy hét ablakból álló modul, ami mindig letekint a Földre, a mai napomat is ott kezdtem például reggel négykor, mert láttam azt, hogy nagyjából akkor van egy nagyon jó elhaladásunk Magyarország felett, úgyhogy a magyarokkal keltem, hiszen pont napfelkelte volt nálunk is és Magyarországon is. A Fertő tavat nagyon szépen láttam, Kecskemétet, Szegedet szintén, Balaton déli részét, Keszthelyt is, de mindenhol máshol sajnos felhős volt, úgyhogy a legszebb látványra még lehet, hogy várnom kell” – mondta beszélgetés során Kapu Tibor.

