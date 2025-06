Heti váltásban, de tovább tartanak nyitva a budapesti fürdők a hőségben

Július 1-jétől 22 óráig tart nyitva mindennap Budapesten egy-egy fürdő, amelyről Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom képviselője és közgyűlési frakcióvezetője számolt be közösségi oldalán. A fővárosi politikus a konkrét fürdőket is megnevezte.

Vitézy Dávid közlése szerint hétfőn a Paskál, kedden a Lukács, szerdán a csillaghegyi, csütörtökön a Dandár, pénteken a Széchenyi, szombaton a Gellért, míg vasárnap a pesterzsébeti fürdő üzemel hosszabb nyitvatartással. Emellett pénteken és szombaton éjszakai fürdőzésre is van lehetőség a Rudasban. A Podmaniczky Mozgalom képiviselője bejegyzésében hozzátette, hogy korábban 101 pontos főpolgármesteri programjának is a vállalásai között szerepelt, hogy a fürdőket hozzáférhetőbbé kell tenni a budapestieknek, mivel álláspontja szerint a 19 vagy 20 órás zárási idők túl koraiak.

Vitézy Dávid arról is írt, hogy korábban már három téren is értek el eredményeket az elérhetőbb fürdők érdekében. Megjegyezte, hogy már digitálisan is kiváltható, valamint hosszabbítható a Zsigmondy-kártya, ez pedig jelentős kedvezményeket ad a Rudas , a Gellért és Széchenyi fürdőkbe is. Mindemellett Vitézy Dávid arra is kitért, hogy a budapestieknek a záróra előtti két órában félárú jegyek állnak rendelkezésre június elejétől, ez most a meghosszabbított nyitva tartású napokon 20–22 óra közötti kedvezményes fürdőzést jelent majd.

A Podmaniczky Mozgalom képiviselője a bejegyzése végén arról is ír, hogy a meghosszabbított nyitvatartás tapasztalatait a szezont követően értékelni fogják, abban bízva, hogy a leginkább népszerű fürdőkben akár több napra is ki lehet terjeszteni.

Kiemelt kép: Széchenyi fürdő (Fotó: MTI /Marjai János)