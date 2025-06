Az elemző szerint a csendes többség kitart a gyermekek védelme mellett

A szombati Büszkeségmenet arra is rávilágít, hogy a társadalom csendes többsége ragaszkodik a gyermekvédelmi törvényben lefektetett elvekhez – mondta a hirado.hu kérdésére Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója. Horn Gábor, a Republikon Intézet kuratóriumi elnöke ugyanakkor hangsúlyozta: a gyülekezési szabadság védelme, a sokszínűség és a másság tisztelete melletti kiállás vitte az utcára az embereket.

Budapesten könnyen az utcára lehetne vinni a szombaton megrendezett Budapest Büszkeség menetéhez fogható tömeget, hiszen az európai nagyvárosokhoz és egyetemi központokhoz hasonlóan a budapestiek többségének mentalitása is közelebb áll a globalista-liberális gondolathoz, ami eltér a választói többséget kitevő vidék gondolkodásától – mondta a hirado.hu kérdésére Kiszelly Zoltán.

A Századvég politikai elemzési igazgatója szerint a rendezvény szervezői „megmutatták, hogy van egy másik Magyarország is”. Hozzátette: segítségükre volt, hogy a több tízezres vonulásos tüntetést „pártoktól független rendezvényként” szervezték, jó volt az idő és régóta nem volt ellenzéki tömegtüntetés.

Kérdésünkre, hogy politikai értelemben mi volt a szombati menet legfőbb üzenete, azt válaszolta: Budapesten ismét bebizonyosodott, hogy a kormánnyal szemben is utcára lehet vinni egy nagyobb tömeget. Kiszelly Zoltán szerint ebben amúgy semmi újdonság sincs, hiszen a legutóbbi európai parlamenti választások során 1,3 millió ember szavazott a baloldalra, s ez a bázis azóta is egyben maradt. A politológus a tegnapi rendezvény másik fontos üzenetének nevezte, hogy a társadalom csendes többsége ragaszkodik a gyermekvédelmi törvényben lefektetett elvekhez.

Kérdésünkre, hogy ki nyert azon, hogy Magyarországról és külföldről több tízezer ember látogatott ki a szombati budapesti rendezvényre, a Századvég politikai elemzési igazgatója azt válaszolta: legtöbbet egyértelműen Karácsony Gergely profitált.

A politikai elemző szerint a főpolgármester már szemlátomást készül a 2029-ben esedékes következő önkormányzati választásokra, és a menet számára kiváló figyelemelterelő kampányfogás lett. Az emberek ugyanis most nem arról beszélnek, hogy a városban a dugóktól lassan már közlekedni sem lehet, hogy kátyúsak az utak, mindent elborít a szenny és a szemét, Budapest pedig csődben van. Mindezt Karácsony Gergely egy rövid időre elfedi azzal, hogy felmutat egy számára sikeresnek tűnő rendezvényt.

A politikai elemző szerint a főpolgármesterrel ellenétben Magyar Péter csak döntetlenre tudta kihozni a tegnapi napot. Mint fogalmazott: a politikust „egyértelműen erősíti, ha az emberek látványosan távolodnak a kormányzat hivatalos politikájától. Márpedig a tegnapi felvonulás nem csak a szexuális kisebbségek melletti kiállás, de az Orbán-kormány egyik legfontosabb jogszabálya, vagyis a gyermekvédelmi törvény elleni tudatos fellépés is volt” – mondta Kiszelly Zoltán. A politológus szerint Magyar Péter úgynevezett gerilla-kampányt folytat, amely során csakis a számára kedvező témákról beszél. Ilyen az általa vélelmezett korrupció ügye, az állami szolgáltatások színvonala és Orbán Viktor miniszterelnök személyének, valamint politikájának bírálata. Az ország egyéb gondja Magyar Pétert azért nem érdekli Kiszelly Zoltán szerint, mert azokból nem tud politikai hasznot húzni.

A hirado.hu kérdésére a politikai elemző elmondta: a meneten Magyar Péter személyesen nem jelent meg, szavazói azonban ott voltak.

Rákérdeztünk arra is, hogy az elemző szerint Orbán Viktor miniszterelnök politikáját hogyan érintette a tegnapi rendezvény. Kiszelly Zoltán szerint „a Pride megmutatta, hogy a gyermekvédelmi törvényt a helyes irányba tett lépésként kell értelmezni, hiszen a magyarok számára a gyermekek védelme mindennél fontosabb. Most azonban az is kiderült, hogy szükségessé válhat a jogszabály Parlament általi finomhangolása”.

A Századvég politikai elemzési igazgatója szerint az nem változott, hogy több magyar ellenzi a genderidológiát, mint ahányan azt támogatják. E kapcsán hangoztatta, hogy Magyar Péter szavazóbázisa zömének kisebb fenntartása van a globalista ideológiával szemben, a Fidesz és Orbán Viktor támogatói pedig ellenzik azt.

E két politikus közti versengés kapcsán Kiszelly hangoztatta:

azért gondolja továbbra is, hogy Orbánnak jobbak az esélyei, mert az ország előtti kihívásokra rendre nemzeti választ ad. Magyar Péter ezzel szemben mindig a globalisták véleményét képviseli.

Horn Gábor a szombati tüntetés kapcsán a hatalmas tömeget emelte ki. Ezzel kapcsolatosan a Republikon Intézet kuratóriumi elnöke úgy fogalmazott, hogy 1985 óta vesz részt a közéletben, de egyszerre ennyi embert még egyetlen tömegdemonstráción sem látott. Véleménye szerint a gyülekezési szabadság védelme, a sokszínűség és a másság tisztelete melletti kiállás össznemzeti ügy, ezért nem csak az ellenzéki pártokhoz kötődők, de a Fidesz szimpatizánsai is csatlakoztak a kezdeményezéshez és ők is felvonultak a Büszkeségmeneten.

Kiemelt kép: A Budapest Büszkeség rendezvény (eredetileg Budapest Pride felvonulás) résztvevői a Károly körúton 2025. június 28-án (MTI/MTI Fotószerkesztőség/Koszticsák Szilárd)