Simicskó István: A kormány rekordösszeget fordít a családok támogatására

„A jövő évi, háborúellenes költségvetés világos üzenetet hordoz: nekünk a magyar családok támogatása az első, nem engedjük meg, hogy a magyarok pénze Ukrajnába vándoroljon” – hangsúlyozta Simicskó István, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) parlamenti frakcióvezetője a Magyar Nemzetnek adott szombati interjúban.

A politikus kiemelte: Európa legnagyobb adócsökkentési programját indítják útjára, továbbra is kiemelten támogatják a fiatalok életkezdését és megbecsülik a nyugdíjasokat. Kijelentette, hogy a Voks 2025 hatalmas sikere azt mutatja, hogy a magyarok látják, mekkora veszélyt jelent Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása és felemelik a szavukat.

„Bármilyen erősen próbálkoznak is Brüsszelben, soha nem fogjuk a magyarok érdekeit a nyugati globalista elit mögé helyezni. Ezért jövőre a családokra 5600 milliárd forintot fordítunk, amelyből több mint 4800 milliárd forint családpolitikai célokra, körülbelül 800 milliárd pedig a rezsivédelemre irányul. Egy költségvetés a kormányzó pártok hitvallása is egyben. A mi hitvallásunk középpontjában pedig jól láthatóan a nemzeti érdekek, a családok, a fiatalok és nyugdíjasok védelme és támogatása áll”– fogalmazott a lapnak Simicskó István.

A frakcióvezető kijelentette, hogy Európa legnagyobb adócsökkentési programját dolgozták ki. Többek közt két lépésben megduplázzák a családi adókedvezményt, szja-mentessé teszik a csedet és a gyedet, fokozatosan bevezetik az élethosszig tartó adómentességet a két- és több gyermekes édesanyáknak. Közlése szerint egyedülálló, egész életen át tartó családtámogatási rendszer körvonalazódik. Ez értékelése szerint biztonságot, kiszámíthatóságot jelent a családoknak. „Hiszen egy pályakezdő fiatal 25 éves koráig már most is részesül jövedelemadó-kedvezményben, ha egy fiatal nő vállal egy gyermeket, akkor mentesül az szja fizetése alól 30 éves koráig. Újabb gyermekáldást követően pedig egész életére jogosulttá válik” – ismertette Simicskó István.

Hozzáfűzte: jövőre is megmarad a rezsicsökkentés, a 13. havi nyugdíj, megőrzik a nyugdíjak reálértékét, 13 százalékkal nő a minimálbér, az egészségügyi kiadásokra is magasabb összeg jut majd az idei költségvetéshez képest, de a gazdaságfejlesztésre is kiemelt figyelmet fordítanak. Kifejtette: sajnos azt látják, hogy az intézkedéseiket folyamatos támadások érik Brüsszelből. „Nem fogjuk engedni, hogy akár az unió, akár magyarországi szövetségeseik megakadályozzák, hogy megvédjük hazánk érdekeit; nekünk nem Ukrajna, hanem Magyarország az első” – hangoztatta Simicskó István.

Megdöbbentőnek nevezte, hogy ezzel szemben a Tisza Párt képviselői azon dolgoznak, hogy Magyarország ne kapja meg a jogosan járó forrásokat. Rámutatott, hogy Brüsszel az Európai Bizottság Magyarországnak címzett ajánlásaiban nyíltan kimondta, eltörölné többek közt az otthonteremtési támogatásokat, az árréscsökkentést, a rezsicsökkentést és az extraprofitadót.

Kitért arra is, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt kiemelt feladatának tekinti, hogy az emberektől érkezett visszajelzések nyomán olyan intézkedések szülessenek, amelyek jelentős változást hozhatnak a mindennapokban. A frakcióvezetőt korábban idősügyi szervezetek keresték meg azzal, hogy az önkiszolgáló pénztárak térnyerésével lassan kiszorulnak a hagyományos kasszák a nagyobb üzletekből. Ennek nyomán született meg az általa kezdeményezett módosító javaslat, amely biztosítja a 400 négyzetméternél nagyobb üzletekben, hogy legalább egy, hagyományos pénztárt üzemeltessenek. Az Országgyűlés által elfogadott döntés értelmében megadják a választás szabadságát és visszahozzák az emberközpontú szemléletet – mondta Simicskó István a Magyar Nemzetnek.

Kiemelt kép: Simicskó István, a KDNP frakcióvezetõje elõterjesztõként felszólal a polgárõrségrõl és a polgárõri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi törvény módosításáról szóló általános vitában az Országgyûlés plenáris ülésén 2025. május 19-én. (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)