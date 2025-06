Raskó György elismerte, anyagilag is támogatja a Tisza Pártot

Raskó György elmondta, nem ő az egyedüli, aki anyagilag is támogatja a Tisza Párt tevékenységét, és mint hozzátette, Magyar Pétert számos más nagyvállalkozó is segíti. Raskó György és a Tisza Párt kapcsolatát maga Magyar Péter jelentette be egy videóban, mondván, hogy régi barátként agrártanácsokkal látja el. A Tisza Párt körüli feltűnése óta több olyan nyilatkozatot is tett, amely nagy sajtóvisszhangot váltott ki.

Bírálta például a gazdák földalapú támogatási rendszerét, az őstermelők adómentességét, és azt is állította, hogy kevés munkával indokolatlanul nagy jövedelemre tesznek szert a családi gazdaságok. Egy interjúban elismerte, hogy Magyar Péter nem szereti az időseket. Ő maga pedig azt írta:

„az idős korosztály tagjai közül a következő választásokig sokan 100 ezres nagyságrendben kiesnek, mint szavazók […] az idő tehát a Tiszának dolgozik.”

Mondatait ezután több hírportál is úgy értelmezte, hogy Raskó György az idős kormánypárti szavazók halálával számol. Az agrárvállalkozó emellett Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban is radikális állást foglalt. Közösségi oldalán azt írta: „tök mindegy, mi mit akarunk, a Nyugat fog dönteni, és biztos vagyok abban, hogy beveszik az ukránokat a majdani új unióba..”

