Mandiner: Hormonterápiás brosúrákat osztogattak a Pride-on

A Mandiner szerint a budapesti Pride rendezvényen a Háttér Társaság olyan kiadványokat terjeszt, amelyek a nemi hormonterápiát népszerűsítik. A tájékoztató anyagokban többek között a sterilizáció lehetőségéről, annak elméleti visszafordíthatóságáról, valamint a kezelés kockázatairól is szó esik.

A Mandiner birtokába jutott fotók szerint a Budapest Büszkesége felvonuláson a Háttér Társaság különböző hormonkezeléseket ismertető kiadványokat osztogat. Ezekben részletesen bemutatják a feminizáló és maszkulinizáló hormonterápiák hatásait, célját, valamint az azzal járó következményeket is – írják.

A férfi hormonterápiáról szóló brosúra szerint az ilyen kezelés

„lehetővé teszi a születésekor nőként meghatározott emberek számára, hogy férfiasabb/kevésbé nőies fizikai jellemzőket alakítsanak ki”.

A női hormonterápiát ismertető kiadvány hasonlóan fogalmaz, fordított irányban. A tájékoztatók célja, hogy az érdeklődők pontosabb képet kapjanak arról, mit várhatnak a tranzíciótól, és hogy a hormonterápia mennyiben tudja támogatni személyes céljaik elérését – írja a Mandiner.

A kiadványok szerint a hormonterápia különféle – visszafordítható, tartós és részben visszafordítható – hatásokat válthat ki. Ugyanakkor a Maninder szerint elismerik: a kezelés során előfordulhatnak olyan változások is, amelyek nem visszafordíthatók. Például, ha a nemi mirigyek (petefészek vagy herék) eltávolításra kerülnek, a hormonok szedése a továbbiakban is szükséges, többek között a csontritkulás megelőzése érdekében.

A brosúra kitér arra is, hogy a hormonterápia sterilitáshoz vezethet – közölte a hírlap.

Bár a kiadvány szerint ez „elméletileg visszafordítható”, garancia nincs rá. A Háttér Társaság ezért azt tanácsolja, hogy akik a jövőben gyermeket szeretnének, fontolják meg a hímivarsejtek lefagyasztását még a kezelés megkezdése előtt, a minél jobb minőségű minta biztosítása érdekében.

A szervezet olyan szóróanyagokat is osztott, amelyek megerősítő mondatokat tartalmaznak. Ezek célja az önelfogadás támogatása. Például: „Senkinek sem tartozom magyarázattal arról, hogy kihez vonzódom, mi a nemem, és hogy azt hogyan fejezem ki.”

A rendezvényen jelen volt a Szexpozitív Egyesület is, amely saját leírása szerint az önazonos szexualitás megéléséhez nyújt támogatást.

A Mandiner cikke szerint honlapjuk csak nagykorúak számára érhető el, ugyanakkor a Pride-on szabadon képviseltetik magukat, ahol gyerekek is jelen lehetnek. A Háttér Társaság Magyarország legnagyobb LMBTQ-szervezete. Céljai között szerepel az LMBTQI emberek jogi és társadalmi elfogadásának elősegítése. A szervezet többek között jogi reformokat, valamint a nemi megerősítő beavatkozások TB-finanszírozását is támogatja. Támogatói között több nemzetközi intézmény és szervezet is megtalálható, például az Európai Bizottság, az Egyesült Királyság, az IKEA, az RTL és a Nyitott Társadalom Alapítvány. A szervezet jelenlegi ügyvivői: Beda Balázs, Dudits Luca és Zsirka Hella.

Kiemelt kép forrása: Mandiner