Magyar Péter távolmaradt a Pride-tól, de a résztvevők között így is voltak Tisza-szimpatizánsok

Szombaton rendezték Budapesten a Büszkeség Menete nevű rendezvényt , amelyen a hazai LMBTQ-közösség tagjai és támogatói mellett több ellenzéki párt, illetve annak képviselője is részt vett. Elsőként a Magyar Kétfarkú Kutyapárt kamionja jelent meg a menetben, ahogy a Demokratikus Koalíció is készült egy bulikamionnal. Később Karácsony Gergely főpolgármester is megérkezett a párbeszédes Szabó Tímea, az MSZP-s Kunhalmi Ágnes, valamint a DK-s Niedermüllert Péterrel együtt.