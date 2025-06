Karácsony Gergely is beszédet mondott, így zárult a budapesti Pride

Nem sokkal este 8 óra előtt befejeződött a Budapest Büszkeség elnevezésű rendezvény a fővárosi Műegyetem rakparton. A rendezvény színpadán felszólalt többek között Karácsony Gergely főpolgármester, színészek, több civil szervezet képviselője és az Európai Parlament román alelnöke is. Becslések szerint a résztvevők száma meghaladta a több százezret.

„Csak akkor beszélhetünk szabadságról, amikor mindenki emberi méltóságát, hitét, meggyőződését, orientációját tiszteletben tartják” – jelentette ki Karácsony Gergely főpolgármester szombaton a Budapest Büszkeség menet végállomásán, a Műegyetemnél.

„Jó estét, Pride, jó estét szerelem!” köszöntő után Karácsony Gergely azt kívánta a résztvevőknek, hogy mutassanak együtt egy nagy fityiszt a „pöffeszkedő és gyűlölködő hatalomnak”, mert az üzenet szerinte világos: „nincs hatalmuk felettünk”. A főpolgármester úgy látja, mindig van hatalom, amelyik megpróbálja betiltani, eltüntetni azokat, akik máshogy gondolkodnak, máshogy hisznek, máshogy éreznek vagy máshogy szeretnek, de a történelem bizonyította, hogy az ilyen hatalmak egyszer véget érnek. A főpolgármester kiemelte: szabadságünnepet szerveztek a magyar szabadság napján, azon a napon, amikor a szovjet csapatok kivonulására emlékezünk.

„És ha már egyszer elmentek, nem kellenek helyükre Putyin követői”

– tette hozzá Karácsony Gergely, akinek kijelentését „ruszkik haza” skandálás kísért.

Kapcsolódó tartalom A Mi Hazánk blokádja miatt az Erzsébet híd felé vonult a Budapest Büszkeség menete Több ellenzéki párt is saját járművel vonult ki a rendezvényre.

Karácsony Gergely leszögezte: a szabadságünnep valódi jogi és erkölcsi alapja nem más, mint az emberi jogok egyetemes nyilatkozata, amelyben az áll: minden emberi lény szabadnak születik, egyenlő méltósága és joga van. Szabadság, méltóság, egyenlőség, mi ehhez ragaszkodunk, és „vagy együtt vagyunk szabadok, vagy egyikünk se az”. Karácsony Gergely azt mondta, Budapest ereje és nagyszerűsége a sokszínűségében van, Budapest nem tud és nem is akar más lenni, mint a nemzet fővárosa, és a nemzet fővárosa mindig azok mellé áll, akiktől el akarják venni a szabadságot.

„Amikor a hatalom a civileket támadja, melléjük állunk, amikor a hatalom a független sajtó ellen indul, akkor mi kiállunk mellettük, amikor a hatalom gúnyt űz egy nép szabadságharcából, akkor mi nem keverjük össze az agresszort az áldozattal, és Ukrajna mellett állunk” – sorolta a főpolgármester.

Megjegyezte: tudják, hogy ezért „sarcot, kivéreztetést, az önkormányzati autonómia csorbítását kapjuk, de az igazság és a jog velünk van”.

„Európa is velünk van, Budapesttel és veletek” – mondta Karácsony Gergely, majd megköszönte az európai városok és pártok képviselőinek, hogy eljöttek a rendezvényre. A főpolgármester szerint ők is értik és tudják, hogy ha be lehet tiltani a Pride-ot egy európai uniós tagállamban, „akkor Európában egyetlen polgár sincs biztonságban.”

A főpolgármester arról is beszélt: akik itt vannak, jobban szeretik közös értékeinket, a szabadságot és a szolidaritást, mint amennyire megvetik „az ezeket aláásó hatalmat”. „Ezért nekünk nem mindegy, hogy mi lesz a választás másnapján, mi nem fogunk akárkire szavazni a hatalom ellenében, azt fogjuk támogatni, akitől joggal várható, hogy Magyarországot újra a közös otthonunkká teszi” – fogalmazott.

„Budapest is társakat választ, Európát, a szabad világot”

– mondta beszéde végén Karácsony Gergely.

Kiemelt kép: Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere a Budapest Büszkesége meneten (Fotó: Horváth Péter Gyula/Hirado.hu)