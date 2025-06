Az elemző szerint egész Európában egyedi a Voks 2025, ami minta lehet a többi tagállamnak is

Orbán Viktor miniszterelnök mintát szeretne adni a többi tagállamnak is a Voks 2025-tel. Erről beszélt az M1 Ma reggel című műsorában Borbély Beáta, a Nézőpont Intézet elemzője. Mint mondta, Brüsszel vezetése szemben áll az európai polgárokkal, és ezért nem is akarják megkérdezni az európai embereket ebben a kérdésben. Az is elhangzott, hogy a véleménynyilvánító szavazáson több mint két millióan voksoltak. Borbély Beáta úgy látja, óriási volt a Fidesz mozgósítása is, ahogy az is elhangzott, hogy a legtöbben papíralapon szavaztak, amit közjegyző is hitelesített, így ez egy hivatalos eredmény.

Orbán Viktor: A Voks 2025 szavazataival megállítottuk Ukrajna uniós csatlakozását