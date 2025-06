Jó hír a közigazgatásban dolgozóknak: 30 százalékos fizetésemelést jelentett be Navracsics Tibor

Összesen 30 százalékkal emelhetik a kormánytisztviselők bérét, erről beszélt Navracsics Tibor egy TikTok-videóban – írja az Index. A tervezett emelést két részletben, szeptember 1-jétől 15 százalékkal, majd január 1-jétől újabb 15 százalékkal hajták végre.

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter arról is beszélt, az emeléssel akarják elismerni a területi közigazgatásban dolgozók hosszú évek óta változatlan fizetés melletti munkáját. Nagyon megérdemlik a kollégáink, hiszen annak ellenére, hogy évek óta nem volt fizetésemelés ezen a területen, kiváló munkát végeznek – fogalmazott Navracsics Tibor. Elmondta még, hogy az elmúlt időszakban ugyan történtek kedvező változások – példaként említette a ruhapénz és az ebédidő-kedvezmény visszavezetését említette –, azonban

igazi előrelépést a kétlépcsős béremelés jelentené.

A fizetésemelés jogszabályi hátteréről vagy arról, hogy milyen forrásokból is biztosítanák még nem közöltek részleteket, azonban ha megvalósul, az intézkedés több tízezer kormánytisztviselőt érinthet országszerte, a a járási és megyei hivatalokban dolgozók mellett a kormányablakokban dolgozókat is. A tárcavezető szerint a döntést a Policy Solutions nemrégiben végzett közvélemény-kutatásának eredményei is megerősítik, amely szerint

a magyar emberek a közigazgatás és a hivatalos ügyintézés színvonalának javulását tartják az elmúlt 15 év legjelentősebb reformjának.

„Ez az elemzőcég megkérdezte a magyarokat, hogy őszerintük az elmúlt 15 évnek mi volt a legsikeresebb reformja, és ami óriási örömet jelent számomra az az, hogy a megkérdezettek egyértelműen azt jelezték, hogy a közigazgatás és a hivatalos ügyintézés színvonala javult leginkább az egyes közszolgáltatások közül Magyarországon” – fejtette ki a videóban Navracsics Tibor. Szerinte ez azt jelenti, hogy a kormányablakok 2011-es indulásuk óta folyamatosan magas színvonalon működnek.

Hozzátette: a lépés nemcsak elismerés, hanem egyben stratégiai befektetés is, mivel szerinte a hatékony ügyintézés és a polgárok bizalmának alapja a jól működő államapparátus.

Kiemelt kép: Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)