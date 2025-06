Filmvetítéssel és késő esti nyitvatartással is várják a fővárosi fürdők nyáron a közönséget

Az iskolai nyári szünet kezdetével változatos programokkal várják a vendégeket a budapesti fürdők: ismét lesz esti filmvetítés a Széchenyi fürdőben a Cinema Spa sorozat részeként, július elejétől pedig minden nap lesz egy fővárosi fürdő, amely 22 óráig nyitva tart – írja az MTI.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) szerdai közleményében kiemelték, hogy a Magyar Fürdőszövetség kezdeményezésére tavaly bevezetett, a nyár elejébe átnyúló tanítási időszak alatt a diákokat és a pedagógusokat megszólító Suli a strandon elnevezésű programhoz ezúttal is csatlakozott a társaság: június 10. és 20. között 59 csoport választotta a programot a Csillaghegyi, a Palatinus, a Paskál és a Pesterzsébeti fürdőben vagy a Római strandon. Ez összesen több mint 1800 résztvevőt jelentett – tették hozzá.

A tájékoztatás szerint júliusban kedd esténként a CineSpa – Filmekbe merülve című program részeként a Széchenyi fürdő kültéri élménymedencéjében filmvetítést tartanak 21 órai kezdettel. Július 1-jén a Csillag születik, július 8-án A legnagyobb showman, július 15-én a Ponyvaregény, július 29-én pedig a Blöff című alkotásokat tekintheti meg a közönség. A budapesti lakcímkártyával rendelkező vendégek 21 órától 50 százalékos kedvezménnyel léphetnek be a fürdőbe és vehetnek részt a programon.

A Strandok éjszakájához kapcsolódva július 26-án a Pesterzsébeti fürdőben egész nap színes programokkal várják a közönséget.

A hagyományossá vált Országos vízipisztolycsatán augusztus 23-án vehetnek részt az érdeklődők. A kezdeményezést a Magyar Fürdőszövetség hívta életre, melyhez országszerte több fürdő, köztük a BGYH által fenntartott strandok is csatlakoztak. Budapesten ezúttal is a margitszigeti Palatinus fürdő strandmedencéje lesz az esemény helyszíne.

A közlemény szerint a budapesti augusztus 20-i tűzijáték megtekinthető a Duna-parton álló Rudas fürdő tetejéről is. A nyár során érdemes a Csillaghegyi fürdő Panoráma medencéjét is kipróbálni, ahonnan különleges kilátás nyílik Óbudára, a budai hegyekre és a pesti oldalra is – tették hozzá.

A nyári szezont strandzáró rendezvénnyel búcsúztatja augusztus végén a BGYH a Csillaghegyi fürdőben.

A közleményben kitértek arra is, hogy a nyár folyamán az erős UV-sugárzásra való tekintettel több – többek között a Csillaghegyi, a Palatinus és a Pesterzsébeti -, fürdőben is szerveznek ingyenes bőrgyógyászati szűrővizsgálatot.

Kiemelték, hogy a Fővárosi Közgyűlés döntése alapján a BGYH ebben az évben elsősorban a budapestieknek szóló új lehetőségekkel bővítette több éve működő kedvezményrendszerét. Újdonságként említették, hogy a történelmi fürdőkbe szóló Zsigmondy Klubkártya már online is intézhető.

A Magyar Fürdőszövetség, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara és a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének együttműködésének eredményeképpen a Semmelweis-nap alkalmából július 1-jén az egészségügyi szakdolgozók és a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének munkatársai 50 százalékos kedvezménnyel látogathatják a kezdeményezéshez csatlakozó gyógy- és élményfürdőket – írták.

A közleményben felhívták a figyelmet arra is, hogy júliustól változik a budapesti fürdők nyitvatartási ideje: a Fővárosi Közgyűlés döntése alapján a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. egész évben üzemelő egységei 3 hónap tesztidőszakra – váltott rendszerben – hosszabban tartanak nyitva az esti órákban. A fővárosban így minden nap lesz legalább egy olyan fürdő, amelyben 22 óráig lehet fürdőzni.

Kísérleti programot indítanak a zsúfolt időszakokban a hosszas várakozás megelőzésére is a Rudas fürdőben július elejétől. Ennek lényege, hogy a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően idősávokra lehet előre belépőt vásárolni biztosítva ezzel az adott időpontban való gyors belépést – olvasható az összegzésben.

Bővebb információk a a témában a hivatalos weboldalon találhatók – áll a közleményben.

Kiemelt kép: A Széchenyi fürdő a budapesti Városligetben (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)