Deák Dániel: A Tisza Párt egy üres, virtuális alakulat, amely mögött nincs valódi tartalom

„Takács Péter egészségügyi államtitkár és Kulja András vitája nem csupán abból a szempontból volt fontos, hogy végre valaki a szemébe mondta a tiszásoknak, hogy csak demagóg lózungokat hangoztatnak, amelyeknek sok esetben közük sincs a valósághoz. Volt még egy lényeges üzenete is: a jobboldal igenis le tudja győzni a globalisták aktuális kedvencét, a Tisza Pártot, akár nehezített pályán is. Ugyanez a tanulsága a Voks 2025 magas részvételi arányának is” – kezdte gondolatait Deák Dániel politológus a Magyar Nemzeten megjelent írásában.

„Egy dologban mindig is erős volt a globalista oldal: a tudatiparban. Hiába járatták már le magukat számtalanszor a baloldali közvélemény-kutatók, még mindig képesek bizonytalanságot kelteni a jobboldali szavazókban” – írja Deák Dániel.

Példaként a Medián friss felmérését említi, amely 15 százalékos előnyt mutat Magyar Péter pártjának, és amelyet sokan trendfordulóként értelmeznek. Deák Dániel emlékeztet: 2021-ben is hasonló volt a helyzet. Karácsony Gergely akkor ezt írta közösségi oldalán: „A Republikon Intézet több mint 10 százalékos ellenzéki fölényt mért. A kormányváltás nem lehetséges a még bizonytalan szavazók megszólítása nélkül.” Ehhez képest 2022 áprilisában a Fidesz egymillió szavazattal nyert, a Publicus pedig előző nap még 47–47 százalékos állást mért.

A Medián ügyvezetője, Hann Endre is azt nyilatkozta, meglepődött a mostani Tisza-előnyön. Ennek oka Deák Dániel szerint egyszerű:

„Az adatoknak közük nincsen a valósághoz.”

A politológus szerint további érdekesség, hogy a mérést valójában az Iránytű Intézet végezhette, amely korábban a Jobbikhoz kötődött, és amely Deák szerint a volt jobbikos szavazók irányába torzít. Véleménye szerint ezt mutatja az is, hogy a Medián most kétszázalékos Jobbikot mért – miközben sokan már azt sem tudják, ki a párt elnöke. A politikai elemző felidézi azt is, hogy „a 2018-as választások előtt a Jobbikot mérték fő kihívónak, majd jött a 70 százalékos részvétel és a fideszes kétharmad”.

Hann Endrével kapcsolatban egy rosszindulatú forgatókönyvet is vázolt, melyben emlékeztet arra is, hogy Hann „még az Alkotmánybíróságon is elveszítette az Elk*rtuk című film producerével szembeni perét, mely film Endre néven ábrázolt egy közvélemény-kutatót, aki a háttérből irányította a Gyurcsány-kormány döntéseit, hamis kutatási adatokat közölt, és titokban egyeztetett miniszterekkel”. Az elvesztett per óta pedig a közeli ismerősei úgy vélik, hogy „az amúgy is ellenzéki Hann Endre még jobban utálja a Fideszt, így akár személyes motiváció is lehet a torz adatok mögött.”

Deák Dániel írásában úgy fogalmazott: „Nem szabad bedőlni ezeknek a manipulatív kutatásoknak, ahogy 2022-ben sem tettük.”

Ehelyett szerinte a valós támogatottság jobban lemérhető olyan eseményekből, mint a Voks 2025 konzultáció, amelyen több mint 2,2 millió ember vett részt, míg a senki által nem hitelesített és ellenőrzött Tisza-féle konzultáción” saját bevallásuk szerint is csak fele ennyien. Írása végén kiemeli a Takács Péter és Kulja András közötti egészségügy helyzetéről szóló vitát, amely szerinte

„megmutatta, hogy a Tisza egy üres, virtuális alakulat, amely mögött nincsen valódi tartalom”.

Ahogy egy tiszás kommentelő fogalmazott: „Nem kell ide lejáratókampány, Kuljáék lejáratják saját magukat.”

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Takács Péter egészségügyi államtitkár és Kulja András, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője hétfőn vitázott az egészségügy helyzetéről az ATV Egyenes beszéd című műsorában. Az EP-képviselő, aki egyes kommentelők szerint csúnyán leszerepelt, Brüsszelben díjat kapott az Európai Parlamentben.

Kiemelt kép: Deák Dániel politológus (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)