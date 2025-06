Novák Előd: Készek vagyunk megállítani a Pride-felvonulást

A Mi Hazánk Mozgalom tüntetést jelentett be a szombati Pride idejére, Budapest összes hídjára, valamint a Hősök terétől a Tabánig tartó útvonalra.

Ez az útvonal az Andrássy úton, a Kálvin téren és a Szabadság hídon át vezet, és a rendőrség már jóváhagyta. Mivel a Pride menete is áthalad a Szabadság hídon, a két rendezvény ott biztosan keresztezi egymást – értesült az Index.hu.

„Nyilvánvalóan ellenzékből nem lehet minden időre minden útvonalat lezárni, de többször sikerült az Andrássy úton való vonulásuknak gátat szabni. Most is sikerült az Andrássy utat megszerezni. Még Karácsony Gergely bejelentése előtt lefoglaltuk azt, tehát

az Andrássy úton semmi esetre sem vonulhatnak,

ami mindig is szimbolikus volt számukra. Most van egy másik útvonaltervük, ott is a Szabadság hídon mindenképp egy ütközésünk van, illetve meglátjuk az egyéb alternatív útvonalakat is” – mondta el az Indexnek Novák Előd.

A portál felidézte, hogy a Mi Hazánk már korábban is alkalmazta ezt a taktikát:

2022-ben és 2023-ban is sikeresen lefoglalták a Pride hagyományos útvonalát.

A politikus hangsúlyozta, a hatóságoknak meg kellene akadályozniuk magát a vonulást is. Különösen kritikus volt a külföldi diplomaták esetleges részvételével kapcsolatban. Elárulta, hogy írásbeli kérdést nyújtott be a kormányhoz, amelyben azt kérdezte: „A külföldi diplomatákat, politikusokat kiutasítják-e Magyarországról, ha részt vesznek ezen a felvonuláson?”

A Pride napjára a konzervatív CitizenGO szervezet is demonstrációt szervez a Kossuth térre, hogy a keresztény értékek védelmében lépjen fel az LMBTQ+-ideológia ellen.

Novák Előd elmondta, kapcsolatban áll a CitizenGO-val, és bár ez alapvetően pártpolitikamentes mozgalom, pártjuk tagjai és aktivistái támogatásukkal részt vesznek a Parlament előtti eseményen.

