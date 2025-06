Mandiner: Magyar Péterék már mesterséges intelligenciával is gyártják a kamuprofilokat

Közvetlenül a Tisza Párt vezetése által irányított aktivistacsoportban egyre több olyan kamuprofil bukkan fel, amelyeket már nem csak orosz oldalakról lopott, hanem mesterségesintelligencia-generált képekkel hoznak létre.

Mint arról korábban a hirado.hu is beszámolt, az előző héten érkezett egy lista a magyar újságírókhoz, amelyben a Magyar Péter vezette Tisza Párt listázta támogatóit. Az adatbázisban a szimpatizánsok alapadatain kívül osztályozták, minősítették és különféle megjegyzésekkel illették saját szimpatizánsaikat, mint például „alkesz” vagy „rokinyugis”.

A Tisza Párt emellett egy új, a Harcosok Klubjához hasonló, közvetlenül a pártvezetés által irányított aktivistacsoportot is toboroz a Discordon, Talpra Magyarok! – Tisza közössége néven, amelynek jelenleg több mint 200 ezer tagjától két kamuprofilt is kértek a saját Facebook-oldaluk mellé. Egy aktivista beszámolója szerint orosz oldalról kellett fotókat lelopni ezekhez, azért, mert azt nem veszi észre a Facebook.

Orosz oldalakról lopás helyett, már mesterséges intelligenciát használnak

A Mandiner által lebuktatott csoport moderátorai között szerepel például a „Hugonnai Ajsa” nevű felhasználó, akinek profilképe egy orosz honlapról származik. Az adott profil kizárólag a pártelnök, Magyar Péter bejegyzéseit osztotta meg. A Facebook azonosítója alapján a fiók 2024. október 18-án jöhetett létre – vélhetően azon a napon, amikor a korábbi bejegyzések is visszadátumozva felkerültek, köztük Magyar Péter 2024. február 10-i posztja.

Kép forrása: Mandiner

A lap cikke szerint a profil leírásában közösségszervező egyéni vállalkozóként azonosította magát a felhasználó, ám sem az interneten, sem a hivatalos cégadatbázisokban nem található ilyen nevű vállalkozó.

Azóta a kérdéses profil eltűnt a Facebookról – viszont egy új változat máris megjelent, immár a mesterséges intelligencia által generált profilképpel. Az új fiók ugyanúgy moderátori jogkörrel bír a csoportban.

Kép forrása: Mandiner

A profilkép mesterséges eredetét egy képmanipulációt elemző szoftver 99 százalékos bizonyossággal megerősítette.

Kép forrása: Mandiner

A Mandiner azonosította, hogy ki állhat a profil mögött. Telefonon el is érték az illetőt is, hogy rákérdezzenek, valóban ő kezeli-e a profilt, illetve igazak-e az információk, miszerint a Tisza Párt aktivistáit álprofilok létrehozására is képzik, az érintett azonban nem kívánt nyilatkozni. Így emellett az is kérdés marad egyelőre, hogy ő és a többi álprofil használója miért nem vállalja saját névvel és arccal a politikai szerepvállalását. Felmerülhet az is, hogy esetleg szégyellik-e a pártot, vagy annak vezetőjét, Magyar Pétert.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke nyilatkozik a sajtónak a Fővárosi Közgyűlés alakuló ülése után a Városházán 2024. október 4-én (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)