A miniszterelnöki megbízott szerint félrevezető kizárólag a fogyasztás alapján megítélni a társadalom jólétét

Szalai Piroska miniszterelnöki megbízott az M1 Ma reggel című műsorában beszélt arról, hogy a szegénység mérésére ma már jóval precízebb és komplexebb módszerek állnak rendelkezésre, mint korábban, amikor kizárólag a fogyasztási adatok alapján próbálták meghatározni az egyes országok szegénységi szintjét. Álláspontja szerint Magyarország ezen új mérési módszerek szerint is jól teljesít: az Európai Unió középmezőnyében helyezkedik el, és az utóbbi években a legdinamikusabban fejlődő országok közé tartozik. Kiemelte, hogy hazánk jelentős javulást ért el a szegénységi mutatókban, amit többek között az is tükröz, hogy tíz magyarból kilenc saját tulajdonú ingatlanban él – ez az arány európai viszonylatban is kimagasló.

Szakértő: Félrevezető kizárólag a fogyasztás alapján megítélni a társadalom jólétét