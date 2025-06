Tikkasztó hőség csütörtökön: piros figyelmeztetés öt vármegyében

A legmagasabb, piros fokozatú figyelmeztetést adta ki a HungaroMet Zrt. öt vármegyére, ahol a napi középhőmérséklet 29 Celsius-fok felett alakulhat csütörtökön.

A meteorológiai szolgálat az MTI-hez szerdán eljuttatott veszélyjelzésében azt írta, Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Fejér és Tolna vármegyére a legmagasabb, piros fokozatú figyelmeztetést adták ki magas középhőmérséklet miatt csütörtökre.

(Forrás: HungaroMet)

Az előrejelzés szerint 27 Celsius-fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet csütörtökön Békés, Győr-Moson-Sopron, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest, Somogy, Veszprém, Zala vármegyében, így ezekre a vármegyékre másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki. A napi középhőmérséklet 25 fok felett alakulhat Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Vas vármegyében, itt elsőfokú (sárga) figyelmeztetés van érvényben csütörtökre a magas középhőmérséklet miatt.

A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint csütörtökön az esti órákban északnyugat felől hidegfront éri el az országot,

a front érkezésekor egyre többfelé fokozódik viharossá az északnyugati szél, néhol esetleg erősen viharos széllökés is előfordulhat. A talaj állapotától függően akár porvihar is lehet. Csütörtök estétől éjfélig elsősorban az Észak-Dunántúlon alakulhatnak ki zivatarok, általában intenzív csapadék, viharos széllökés és apróbb szemű jég kíséretében. Kicsi az esélye, de egy-egy heves zivatar sem zárható ki.

Ezért zivatar kialakulásának veszélye miatt elsőfokú figyelmeztetést adtak ki csütörtökre Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Veszprém vármegyék területére. Ezekben a vármegyékben zivatar alakulhat ki, elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett szélerősödés, jégeső is előfordulhat. Az öt érintett vármegyére széllökés veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki, a várt legerősebb széllökések meghaladhatják az óránként 70 kilométeres sebességet.

A meteorológiai szolgálat azt is jelezte: csütörtökön nagyon erős UV-B-sugárzás várható az egész országban, az UV-index várhatóan megközelíti, egyes régiókban meg is haladhatja a 8-as értéket, aminél már fokozottan védekezni kell a napsugárzás által okozott leégés ellen. A HungaroMet azt javasolja, amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerüljék az emberek a napozást, és vállat takaró pólót, szalmakalapot viseljenek, illetve fényvédő krémet használjanak. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)