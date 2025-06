Kutya meleg lesz csütörtökön: tetőzik a kánikula, Budapesten máris megdőlt egy melegrekord

Csütörtökön tetőzik a kánikula: az Alföld déli régiójában akár 38-39 Celsius-fokot is mutathatnak a hőmérők, majd este hidegfront érkezik záporokkal, zivatarokkal, és nagy területen viharossá fokozódik a szél – derült ki a HungaroMet Zrt. szerdai videójából. Mindeközben azt is közölték, hogy szerdán máris megdőlt egy melegrekord a fővárosban.

Az előrejelzés szerint csütörtökön a nap első felében túlnyomóan derült idő várható, majd északnyugat-nyugat felől fátyolfelhők érkeznek és gomolyok képződnek, de ezekből napközben nem kell csapadékra számítani.

A legmelegebb az Alföld déli régiójában lesz, 38-39 fokot is mutathatnak a hőmérők, és biztosan meg fog dőlni az erre a napra vonatkozó országos melegrekord, ami 36,1 fok.

Az esti órákban északnyugat felől hidegfront érkezik záporokkal, zivatarokkal. A front érkezésével előbb északnyugaton, majd máshol is megerősödik a szél, többfelé viharossá fokozódik, akár óránkénti 80-90 kilométeres széllökések is lehetnek. A front mögött is nagy területen megerősödik, viharossá fokozódik a szél.

A front mögött kicsit mérséklődik a meleg, majd vasárnaptól újabb hőségperiódus kezdődik, emelkednek a csúcsértékek és éjszaka is egyre többfelé lehet 20 fok felett a hőmérséklet. A záporokon, zivatarokon túl további csapadék nem várható, a száraz periódus a jövő héten is kitarthat – közölte a HungaroMet az MTI szerint.

Egy rekord már meg is dőlt

Egy másik, szerda délutáni Facebook-posztban azt írta a HungaroMet: „A rekorddöntés már ma elkezdődött, ugyanis megdőlt a fővárosi 35,9 fokos napi maximum rekord.”

„Előzetes adatok alapján jelenleg Újpest vezet 36,2 fokkal. Hivatalos adatok az adatellenőrzés után lesznek!”

– tették hozzá a Facebook-poszt alatti kommentben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Komka Péter)