Itthon csúfos kudarcot vallott, Brüsszel kitüntette – Kulja András díjat kapott az Európai Parlamentben

Ahogy arról korábban beszámoltunk, kedden Takács Péter egészségügyi államtitkár és Kulja András, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője vitázott az egészségügy helyzetéről az ATV Egyenes beszéd című műsorában. A beszélgetésre sokat kellett várni, ugyanis az államtitkár tizenhárom időpontot ajánlott fel a csatornának a vita rendezésére, ami június 24-én végre megvalósulhatott. Az adás után a nézők többek között a hirado.hu, az ATV, és a Telex közösségi média felületein is elsöprő többségben azon a véleményen voltak, hogy Kulja csődöt mondott. A hozzászólások között temérdek számban olvashatóak olyan jelzők Magyar Péter emberéről, mint a „tehetségtelen”, „kellemetlen”, „nagyon gyenge” vagy a „szánalmasan primitív, demagóg”.

Kulja András a műsor után közösségi oldalán arról számolt be, hogy pártjával együtt „történelmet írtak” kedd este.

Azonban ezzel az állításával nem a vitán mutatott teljesítményére utalt, hanem arra, hogy többek között ő is átvehette az „Év európai parlamenti képviselője” díjat, méghozzá a Legjobb új képviselő kategóriában.

„Ezzel én lettem az első magyar politikus, akit közegészségügyi munkájáért ismertek el a The Parliament MEP Awards-on”

– közölte közösségi oldalán.

Kulja bejegyzésében felidézte, hogy az elmúlt egy évben közel 200 módosító javaslatot nyújtott be, több mint 100 hivatalos felszólalása volt, és száznál is több nemzetközi szakmai és szakpolitikai eseményen vett részt. Az orvosi végzettségű politikus úgy fogalmazott: „megtiszteltetés, hogy a munkám nemzetközi szinten is elismerést kapott. Ez még inkább motivál arra, hogy legalább ugyanezzel a lendülettel folytassam”.

A bejegyzésben hangsúlyozta azt is, hogy ez az elismerés nem csak róla szól, hanem mindazokról, „akikért nap mint nap dolgozik: a betegekről, az egészségügyi dolgozókról, fiatalokról, idősekről, a magyar emberekről”. Gondolatait pedig azzal zárta: „továbbra is minden erőmmel azon leszek, hogy egy egészségesebb, emberségesebb, európai Magyarországot építsünk”.

Kulja posztja alatt a bejelentésre reagált Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár, aki hozzászólásában úgy fogalmazott: