Vitályos Eszter szerint míg Brüsszel a bankokat védi, addig a kormány a magyarokat

A kormány továbbra is kitart a kamatstop intézkedése mellett, amely több százezer magyar család megélhetését védi – hangsúlyozta Vitályos Eszter kormányszóvivő a közösségi oldalára feltöltött videóban. Szerinte Brüsszel ezzel szemben a bankok érdekeit képviseli.

Vitályos Eszter kormányszóvivő egy videóüzenetben jelentette be, hogy a kormány egyértelmű döntést hozott: marad a kamatstop. Mint mondta, a magyar kormány számára nem a bankok profitja a fontos, hanem a magyar családok biztonsága és megélhetése.

A szóvivő kijelentette, hogy Brüsszel újabb támadást indított a kamatstop ellen, és annak eltörlését követeli.

Ez az intézkedés jelenleg mintegy háromszázezer magyar családnak nyújt védelmet a megemelkedett kamatokkal szemben. Vitályos figyelmeztetett: ha Brüsszel akarata érvényesülne, akkor több tízezer család kerülne azonnal az utcára, és 25-30 ezer család élete roppanna össze egyik napról a másikra.

„Ezért kell most is világosan beszélni: Brüsszel elhibázott politikájának árát fizessék a bankok, ne a magyar családok” – jelentette ki Vitályos Eszter.

Emlékeztetett arra is, hogy a kormány korábban már fellépett a multik extraprofitja és az indokolatlan áremelések ellen is, és most ugyanilyen határozottsággal védi meg a magyar családokat.

A videó végén a kormányszóvivő összefoglalta álláspontját: „Brüsszel a bankokat védi, mi a magyarokat.”

